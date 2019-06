El Congrés té una nova diputada de Monistrol amb DNI de Manresa

Els seus pares es van conèixer a Monistrol de Montserrat i s'hi van estar fins que Sònia Guerra, que ha aconseguit un escó al Congrés amb el PSC, tenia pocs mesos de vida. Llavors es van traslladar a Sant Boi. Oficialment, però, és de Manresa i així consta en el seu DNI, perquè va néixer a l'Hospital Sant Joan de Déu i en la partida de naixement hi ha registrada la capital del Bages. «Com que els meus pares vivien a Monistrol, l'hospital de referència és el de Manresa i per aquest motiu consta que hi he nascut», explica a aquest diari la nova diputada.

A Manresa hi manté una cosina i la majoria de parents són a Monistrol i Olesa. Va créixer a Sant Boi, però manté un vincle especial amb el sud del Bages perquè passava els estius a Monistrol, on vivien tots els seus avis, i hi va fer amistat amb nois de la seva edat. De fet, encara hi va sovint perquè al municipi bagenc hi viuen dues de les seves tietes. «Són del nucli antic. També me'l sento meu perquè, per a mi, és el poble dels meus avis, que, tot i venir d'Andalusia, és on vivien. Fins i tot em vaig plantejar anar-hi a viure per formar la meva família, però per raons laborals vaig tornar a Sant Boi de Llobregat després d'estar un temps a Barcelona», afegeix la diputada, que és casada i té un nen i una nena de sis anys, que són bessons.

Guerra va entrar a formar part de la llista del PSC per al Congrés després de treballar durant gairebé 15 anys en temes d'igualtat de gènere i serveis socials a l'Ajuntament de Sant Boi i a la Diputació de Barcelona. «Per a mi, l'estrena com a diputada va ser molt emocionant, i els meus pares m'hi van acompanyar. Alhora, el ple de constitució també va ser impactant perquè va ser històric, ja que hi van assistir els representants polítics que són a la presó i, per altra banda, perquè un partit d'ultradreta era present per primer cop al Congrés tot ocupant irrespectuosament escons que habitualment són per al grup del PSOE. Va ser una situació violenta veure això i que, després, boicotegessin la presa de possessió dels representants d'ERC, i també d'altres partits», explica la nova diputada. Assegura que va sentir «impotència i ràbia» en veure l'actitud que mantenien els diputats de Vox i també alguns de Cs, sobretot en reflexionar què podrien pensar els ciutadans que miraven en directe la sessió per la televisió. «Hem de replantejar moltes coses si volem que la gent cregui en la política», explica.

També està vinculada al Baix Llobregat Nord perquè té tiets i cosins a Olesa i a Collbató. Llicenciada en Història per la UB, Guer-ra es va especialitzar a través de màsters i postgraus en temes d'Igualtat de Gènere i la gestió dels Serveis Socials. L'any 2005 va iniciar la seva carrera al sector públic, coordinant el projecte d'igualtat de gènere a Sant Boi; i més tard a la Diputació de Barcelona va crear l'Institut de Formació Política per a Dones. A l'Ajuntament de la ciutat del Baix Llobregat hi ha seguit vinculada en l'àmbit en què és experta i, al mateix temps, es va encarregar de portar aquestes temàtiques en l'organigrama intern del PSC.