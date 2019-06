ERC i Junts per Manresa es troben dues hores i mitja a l'hotel 1948

El cafè a punt i sis blocs amb els seus respectius llapis sobre la taula esperaven aquest matí a l'hotel 1948 l'arribada de Marc Aloy, Cristina Cruz i Ramon Fontdevila, per part d'ERC, i a Valentí Junyent, Joan Calmet i Toni Massegú, de Junts per Manresa.

D'aquesta forma, a 2/4 de 10 del matí, ha començat la primera presa de contacte entre les dues formacions que van obtenir més suports el passat 26 de maig. Esquerra 10 vots més que Junts per Manresa.

Qui va pitjar la tecla de trucada, tal i com havia anunciat que faria, va ser Marc Aloy començant per Junts per Manresa la ronda de contactes posterior a les eleccions. Els republicans han estat els primers a arribar i acomodar-se a la sala i, minuts després, ho van fer els de Junts.

Aquesta trobada ha suposat un pas endavant després de la situació de bloqueig a la què s'havia arribat amb els exconvergents assegurant que no hi haurà negociació si els republicans no accepten una situació d'empat tècnic que es tradueixi en una alcaldia compartida i els republicans dient que la volen tots 4 anys per a ells.

Avui s'han pogut dir cara a cara i durant dues hores i mitja el que pensaven. Fins al dia 15, quan se celebrarà la constitució dels ajuntaments, queden onze dies de marge per explorar la possibilitat d'acord.

Si no és així, Junts per Manresa ha assegurat que passarà a l'oposició i caldrà veure si Esquerra opta per governar en solitari amb 8 dels 25 regidors o arriba a algun tipus d'acord amb la resta de forces amb representació municipal: PSC, CUP i Ciutadans.