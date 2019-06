L'Ajuntament pren mides al Puigmercadal per a un futur ascensor i escales

g. c.

Els dos tècnics prenent mides al mercat, aquesta setmana g. c.

L'Ajuntament ha començat a posar fil a l'agulla per millorar l'accessibilitat del mercat de Puigmercadal, que consistirà en la instal·lació d'un ascensor (ara inexistent) i unes escales que comuniquin tot l'edifici verticalment. Aquesta setmana, un parell de tècnics, un dels quals l'arquitecte municipal Ramon Nieto, han pres mides al mercat perquè el plànol original on es podien anar a buscar no s'ha localitzat.

Actualment, segons informació del consistori, tot just s'està en la fase de redacció del projecte. L'ascensor i les escales que han de comunicar tot l'edifici verticalment no només resoldran l'accessibilitat entre el pàrquing i el mercat, sinó també amb les dependències veïnes, com el Servei d'Informació i Atenció a la Dona Montserrat Roig i el local de l'Associació de Veïns del Barri Antic.

Inaugurat el 1987, el 2017 va agafar la gestió del Puigmercadal l'Ajuntament, que hi ha fet una sèrie de millores consensuades amb els paradistes per aconseguir que incrementi la seva atractivitat dins l'oferta comercial de la ciutat.