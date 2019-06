Es presenta una publicació sobre comerços emblemàtics del Centre Històric, dimecres

El Comissionat pel Centre Històric va presentar fa dues setmanes el projecte Comerços Emblemàtics, una proposta per posar en valor el patrimoni comercial de la ciutat de Manresa i, en especial, dels seus eixos comercials històrics. Les quatre visites ofertes durant l'ExpoBages i el cap de setmana següent van fer el ple. Ara, aquest dimecres 5 de juny es durà a terme la presentació de la publicació divulgativa, a l'Espai 1522. Serà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de l'historiador manresà Francesc Comas. Hi haurà la presència de l'alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, i també d'Antoni Esteve, propietari de la Farmàcia Esteve. En acabar la presentació, es farà un petit tastet de l'itinerari per part del mateix redactor de la publicació.

El projecte posa en valor comerços amb valor patrimonial destacat, com la farmàcia Esteve de la Plana de l'Om, l'herboristeria del carrer de Sant Miquel i la barberia de la plaça Major, però també el patrimoni intangible d'alguns comerços que, pel seu valor emblemàtic, tenen un lloc a l'imaginari col·lectiu del comerç manresà. Podria ser el cas del Cal Joan de la Son, el forn del carrer Urgell, la joguineria Valls i la reparació de calçats Giralt al carrer del Born, un establiment en una antiga porteria que, pels més petits i joves, és ja una relíquia de temps passats.

A l'Oficina de Turisme i als comerços emblemàtics es podrà trobar la nova publicació, així com un quadríptic amb informació resumida.



Farmàcia Esteve: mecenes del projecte

Comerços Emblemàtics és un projecte impulsat pel Comissionat pel Centre Històric de l'Ajuntament de Manresa amb la participació de la Regidoria de Cultura, el Centre d'Estudis del Bages, Manresa Turisme i amb el mecenatge de Farmàcia Esteve. Les associacions de comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants, del carrer Nou i L'Antic han col·laborat també en la proposta.