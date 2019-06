El PSC demana a ERC i JxManresa que deixin d'escenificar i treballin

El PSC ha decidit trencar el seu «silenci de respecte» a les dues forces polítiques que van guanyar les eleccions del 26-M a Manresa per demanar a ERC i Junts per Manresa que, «si tot ha d'acabar com el Vermellgate, no cal que escenifiquin, tanquin programa i govern i posin-se a treballar».

L'alcaldable socialista, Felip González, ha deixat clar d'entrada que «som demòcrates i més de 18.000 persones han apostat per la continuïtat del govern actual de Manresa, i això s'ha de respectar».

Però, dit això, ha exigit a Valentí Junyent i a Marc Aloy «que es deixin d'escenificacions i mostrin més altura de mires». Considera necessari que «es posin a treballar immediatament en la confecció d'un programa conjunt i un equip de govern que afronti els principals problemes de la ciutat, i no a disputar-se qui ocupa i qui no el principal despatx de la segona planta de la casa consistorial».

Segons González, el PSC no pot «restar en silenci davant el lamentable espectacle que estan donant uns i altres en aquestes primeres reunions negociadores». I ha afegit que «estem convençuts que la cosa acabarà finalment en un acord, i per tant, estem en condicions d'exigir a ERC i JxM que ens evitin una altra crisi com la del Vermellgate, quan va semblar que tot es trencava i, finalment, les deslleialtats que es criticaven van acabar dissoltes com un terròs de sucre en llet calenta».

Per al polític socialista, «si saben que governaran junts, si aquest és el futur immediat, deixem-nos de focs d'encenalls, i saltem-nos la pantalla dels enuigs per passar a treballar de veritat en benefici de tots els manresans i manresanes i no només en defensa dels interessos partidistes, legítims, però particulars a la fi. Això sí que seria un bon exemple de lideratge i no el trist espectacle amb què ens estan obsequiant».

Per al candidat socialista «és lògic dirimir diferències. Fer-ho en l'arena pública (com quan va saltar l'escàndol de les gravacions a David Bonvehí al restaurant El Vermell) és la demostració que ni ERC ni JxM han après dels seus errors i no tenen la mínima cultura i voluntat de diàleg honest».

Segons González, si bé es veritat que deu vots de diferència sobre més de 18.000 és una xifra molt escadussera, no és menys veritat que ERC ha guanyat i que el fins ara alcalde Valentí Junyent ha perdut. «Junyent ho hauria d'assumir com un fet i fer una mica més d'autocrítica sobretot en veure que, en la votació del mateix dia a les Europees, hi va haver milers de vots de diferència entre JxC i JxM i que les 10 paperetes que li falten per haver guanyat potser no les té per culpa seva».

D'altra banda, «Aloy hauria de saber que si per mantenir-se en posicions maximalistes, condemna la ciutat a un govern dèbil de només 8 regidors i regidores, estarà fent un flac favor a la Manresa que ens promet que sabrà liderar. Perquè liderar també és ser generós amb qui ha estat soci de govern, fins i tot no trencant amb tu quan la deslleialtat havia estat manifesta com en el ja esmentat cas de les gravacions filtrades del màxim dirigent del PDeCAT».