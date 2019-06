Santa Clara s'obre a la ciutadania coincidint amb la primera fireta al convent

La Fundació del Convent de Santa Clara obrirà les portes del monestir el proper dissabte 8 de juny per gaudir d'una fira amb propostes molt diverses, així com de visites guiades al conjunt monumental que data de finals del segle XIII i que ha estat objecte d'ampliacions i millores al llarg dels seus 800 anys de vida. Tots els diners que es recaptin es destinaran al finançament de projectes de la pròpia fundació, entre els quals la plataforma d'aliments, els pisos per a famílies sense recursos i la residència per a persones necessitades, sovint sense xarxa familiar.

L'objecte de la celebració de la 1a fireta és el d'apropar la Fundació del Convent de Santa Clara al conjunt de la ciutadania. Per això, el dissabte vinent, de les 12 del migdia a les 10 de la nit, qui vagi al monestir tindrà l'oportunitat de conèixer què fa la fundació i, entre moltes altres coses, tastar, per primera vegada, la Galeta del Convent, un producte que s'ha preparat amb entusiasme i professionalitat per part de la comunitat religiosa, un grup de voluntàries i l'assessorament de professionals del sector de la pastisseria.



Un taller ple d'activitat i creativitat

Als amplis jardins del convent hi haurà diferents parades amb exposició i venda de manualitats que es produeixen diàriament i de forma artesana al taller amb la implicació de més de 15 voluntàries. En total, es posaran a la venda més de 150 articles, molt propis de l'àmbit de la decoració, que són exponent de l'enginy i la creativitat de les persones que generen activitat al taller. En aquest espai, conegut fins fa poc com El Cosidor, es dóna resposta a comandes d'empreses que van des de la confecció de polseres a marcatge de roba laboral o peticions artístiques a la carta.

Visites guiades

Entre els al·licients que inclou el programa d'actes de la 1a fireta hi ha les visites guiades als conjunt monàstic, amb espais carismàtics i plens de personalitat que reflecteixen diferents corrents arquitectòniques. L'entrada del convent, d'origen romànic, és un punt especialment emblemàtic i al seu pedrís s'asseia Sant Ignasi de Loiola per escoltar els cants de les monges clarisses. Hi van haver espais que es van renovar o ampliar el segle XVII amb l'arribada de les monges dominiques de clausura.

Les inscripcions per participar a les visites guiades es poden fer a través del correu electrònic info@fundaciódel conventdesantaclara.org i del telèfon 93 836 26 75. Els itineraris estan programats a les 12:00 hores, a les 16:00 i a les 18:00. La durada aproximada del recorregut és d'uns 45 minuts.



Tastos gastronòmics i música

Durant les 8 hores que estigui oberta la fireta, els visitants podran degustar diferents tastets fets especialment per aquest dia per les voluntàries i usuaris de la fundació, així com la paella d'arròs amb pollastre i conill fet per sor Lucia. A la tarda s'oferirà també una xocolatada.

La música en viu tindrà diferents moments especialment rellevants. A la 1 del migdia, en una de les zones del patí de convent, actuarà Carles Ladrón de Guevara i Mercè Redorta. A les 5 de la tarda, Júlia Pérez Suaña i a les 7, una demostració del Country Santpedor.

Les famílies amb canalla petita podran fer ús de la nova pista poliesportiva amb gespa artificial, que permetrà fer tot tipus d'activitats de lleure i esports.