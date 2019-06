Aquesta és la taula de lligar pactes

Entrant a l'esquerra a l'hotel 1948 de la carretera de Santpedor hi ha una sala amb una taula que ja sap què és acollir les negociacions d'un pacte de govern. Ahir, sobre la taula hi havia sis blocs amb els seus respectius llapis i la màquina de cafè preparada.

Es tracta d'un escenari ben conegut tant pels negociadors com per aquest diari perquè, sense anar més lluny, va ser just aquí on es va negociar el pacte d'investidura i governabilitat entre CiU i ERC fa 4 anys.

El 29 de maig del 2015, els negociadors de Convergència i Esquerra van mantenir una primera jornada de treball per explorar possibles acords de governabilitat. A la trobada ja es va parlar d'aspectes programàtics, i van decidir tornar-se a reunir la setmana següent. A la reunió Esquerra va plantejar que la seva opció preferida era un pacte nacionalista que inclogués la CUP.