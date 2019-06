Llach demana a Manresa implicació per «omplir de contingut la República»

Lluís Llach va demanar ahir a Manresa la implicació de la ciutadania i de les entitats per participar en el procés de debat d'on han de sortir el que serien les bases d'una futura Constitució de Catalunya. Llach presideix el que s'anomena el Consell Assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Un nom enrevessat i llarg, va admetre ell mateix.

Llach va ser a la sala d'actes de l'edifici del sindicat, que es va omplir de gom a gom, acompanyat pel també membre del consell Ignasi Termes. La trobada estava pensada expressament perquè hi assistissin representants d'entitats, un dels pals de paller del projecte que impulsa. Tot i així s'hi van «colar» persones a títol individual atrets per la seva presència.

No tan sols va explicar en què consisteix el debat constituent, sinó que davant algunes intervencions dels assistents que van expressar el seu escepticisme pel rumb del procés sobiranista va haver d'insuflar ànims. «Malgrat que estem cansats i decebuts i jo ho estic molt de decebut perquè vaig proclamar la independència, a la que grates hi ha gent animada», va assegurar.

Li van demanar per la unitat d'acció de les forces i partits independentistes. Va contestar que «hi haurà estratègia comuna quan la gent ho exigeixi». Va opinar que «ara tothom està despistat. No només els partits, sinó també les entitats. De la desconfiança hem de tornar a la confiança», va recomanar. Va recordar que la classe política «ha arribat on mai ningú no ho havia fet», i també que el Parlament va declarar la República i que hi ha diputats que la volen. Del que es tracta és «d'omplir-la de contingut».

Com?. Amb el debat constituent. «Fins ara hem estat callats per treballar fortament» en el projecte, segons va explicar. Es tracta d'un procés dividit en tres fases. La primera, anomenada Impuls, és la que es porta a terme ara i consisteix en la presentació del projecte. La segona, i clau, serà l'organització de debats «sobre les grans lleres de la Constitució». Com s'hauria d'organitzar Catalunya a tots nivells: drets, participació política, règim econòmic, seguretat i relacions internacionals. «Voldríem la màxima participació», que és oberta a totes les persones empadronades majors de 16 anys i en taules de debat d'entre 5 i 10 persones perquè «no volem opinions sinó intel·ligència col·lectiva». L'última fase seria la celebració d'un fòrum cívic i social que presentaria les seves conclusions al Parlament. La tardor vinent, si tot va bé. Llach va demanar «ajuda per arribar a tot arreu» i promoure un procés «que acabarà incidint en les coses més petites perquè les lleis hauran d'estar condicionades per aquesta Constitució», va dir.