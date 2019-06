L'oferta d'Estiu Jove estrena una festa de deu hores al parc de Puigterrà

Una vintena d'activitats configuren l'oferta de l'Estiu Jove 2019. Enguany, la programació, que aquests dies ha d'arribar a les bústies de les cases en forma de desplegable, inclou diverses novetats. Una és la Puigterrà_Fest, més de deu hores d'activitats al parc de Puigterrà, el dissabte 15 de juny.

Ahir al migdia, en una piscina d'estiu de les Piscines Municipals amb moltes de les tumbones ocupades, la regidora de Joventut en funcions, Anna Crespo, va estar acompanyada per algunes de les entitats responsables de la programació per tal d'explicar-la. Adreçat als joves de 13 a 20 anys, l'Estiu Jove aplega cada any més de 2.500 persones. També hi va ser Cristina Sánchez, guanyadora del concurs de cartells per anunciar la programació; una foto on es veuen quatre joves d'esquena mirant i gaudint d'un paisatge.

Una Stalow Fest amb concerts



Jordi Guitart, de Vòlei Manresa, va parlar dels dos tornejos i del tastet d'aquest esport a la plaça Major, enguany amb un dia menys perquè el 24 de juny és festiu. El termini per inscriure-s'hi va començar ahir al migdia. Ferran Soler, de l'Associació Juvenil Stalow Manresa, va explicar l'Stalow Fest al Complex del Congost, el dia 29 de juny, que inclourà com a novetat concerts a la nit de pagament amb Ricky Hombre Libre, Santa Salut, Elane, Marta B & BX1D, Trio Psicosis i D. Mos. També hi ha un crowdfunding a Mi grano de arena per col·laborar amb aquesta 5a edició del festival de cultura urbana de Manresa, que aquesta vegada acollirà la desena edició de la final espanyola de beatbox amb jurats i participants coneguts arreu del món. A banda, no hi faltarà la «batalla de galls», el concurs de ball i la festa de skate. Marc López, de Murs Plàstics, va informar de la pintada de grafits efímers que inclourà aquesta activitat.

Jordi Vidal, en representació de les Piscines Municipals, va fer referència a la remullada de nit a la instal·lació municipal, el 12 de juliol, amb música, llums i servei de bar amb begudes no alcohòliques. Per part seva, Laura Martín, del CAE, va recordar que per a la competició Manresa Express, el 15 de juny, ja s'havien omplert les inscripcions disponibles. Quant a la Puigterrà_Fest, va informar que al matí inclourà el Manresa Express i, a la tarda, tallers, sopar popular, micro obert i les actuacions musicals d'Arlet i Cèlia.



Sortida i casal



Una sortida a Port Aventura el 6 de juliol votada dins d'un procés de participació amb els instituts, i l'Òrbita Jove, un casal de tres setmanes repartides en tres torns que s'adreça als nois i noies nascuts entre el 2003 i el 2005, són dues més de les novetats de la iniciativa de l'Ajuntament i d'una dozena d'entitats amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació.

Crespo va voler destacar la varietat de l'oferta, que s'adreça especialment al jovent que, quan s'acaba el curs, té moltes hores lliures i poca activitat per fer. A la web del diari poden trobar el programa complert i comprovar que d'oferta n'hi ha molta, i diversa.