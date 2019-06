La negociació entre ERC i JxManresa aparca, de moment, l'alcaldia compartida

Esquerra i Junts per Manresa han passat la pantalla de les rèpliques i contrarèpliques i del carreró sense sortida en què s'havien posat -uns dient que volen l'alcaldia tots 4 anys i altres afirmant que si no es negocia compartir-la se'n van de pet a l'oposició- i han començat les negociacions.

Va ser ahir en una sala de l'hotel 1948 de la carretera de Santpedor, al mateix escenari on fa 4 anys es va forjar el pacte del Balç, que ha sustentat la governabilitat de l'Ajuntament de Manresa els darrers 4 anys.

Després de dues hores i mitja de reunió, les dues formacions van emetre un comunicat conjunt en què ni s'esmentava l'alcaldia compartida.

Per contra, s'expressava «la voluntat d'acostar posicions en les divergències». O sigui, que es capgira la situació i la voluntat d'«aconseguir un acord per tenir un govern fort i estable a la ciutat» passa al davant de la picabaralla sobre l'alcaldia compartida.

A la reunió, que va començar a 2/4 de 10 del matí, van arribar primer els negociadors republicans, Marc Aloy, Cristina Cruz i Ramon Fontdevila, i tot seguit els exconvergents, Valentí Junyent, Joan Calmet i Toni Massegú.

Després d'aquesta primera trobada els participants van acordar convocar-se a una nova reunió encaminada a «seguir treballant per aconseguir un acord».

Han compartit la diagnosi dels resultats electorals, i consideren que la ciutadania valora positivament la tasca que han fet des del govern, format per les dues forces els últims tres anys i mig.

El comunicat conjunt afirma que «a la reunió s'ha posat de manifest, fins i tot, que seria difícil d'entendre que no s'arribés a un acord per a la formació d'un govern conjunt per al proper mandat».

El comunicat continua dient que es tracta d'un govern que parteix «d'un pòsit important, pel balanç satisfactori de la feina feta, però alhora «ha de significar un projecte renovat, ja que una bona part dels regidors i regidores s'estrenen en el càrrec».

Les dues formacions també reivindiquen els actius que hi ha en tots dos equips i que aquest és un capital que cal aprofitar per donar un nou impuls a la ciutat. A la trobada també es va evidenciar «una bona part de coincidències i la voluntat d'acostar posicions en les divergències».