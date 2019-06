150.000 euros perquè el carrer del Forn no s'enfonsi

El ferm carrer del Forn, al barri de la Pujada Roja de Manresa, fa 8 anys que s'enfonsa per la banda més propera als horts. La situació ha complicat la vida al veïnat d'edat avançada, perquè també hi ha voreres afectades. Ara, per fi,l'Ajuntament anuncia una inversió de 151.488 euros.

Les obres del millora de la pavimentació i ampliació de la xarxa de clavegueram començaran dilluns. Dels 151.499 euros (IVA inclòs), 90.000 els posa l'Ajuntament i la resta, Aigües de Manresa.

Aquesta setmana ja s'han començat a realitzar treballs previs que no tenen afectació a la mobilitat. A partir de dilluns i durant dos mesos, començarà el gruix de les obres que afecten disset finques i suposaran la impossibilitat d'accés en vehicle al carrer.



Una llarga reivindicació

L'estat actual d'aquest vial és caracteritza per una pavimentació molt precària que presenta un enfonsament en el primer tram –el tram nord-, justament el tram on es preveu la previsió de la nova xarxa de clavegueram.

Es preveu que el desenvolupament dels treballs es faci en dos trams.

En el tram nord, l'actuació consisteix en la consolidació amb formigó d'un mur de maçoneria existent, la pavimentació del carrer en plataforma única amb un paviment asfàltic de 8 centímetres de gruix i la continuïtat de la xarxa sanejament que era inexistent. En el tram sud, l'actuació es limita a la millora de pavimentació i treballs de disposició i connexió dels embornals a la xarxa de clavegueram.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament dona resposta a una petició llargament reivindicada pels veïns i veïnes d'aquesta zona de la ciutat.

No és l'únic problema amb el ferm que hi ha al sector. A un carrer ben pròxim, el Pujada Roja, hi ha dos grans forats fruit d'unes prospeccions per analitzar l'estabilitat del terreny. Fa mesos que hi va aparèixer una esquerda que s'ha anat engrandint.