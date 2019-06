BBVA apaga l'edifici del Passeig de Manresa pel dia del medi ambient

BBVA se suma un any més al Dia Mundial del Medi Ambient i durà a terme diferents accions per conscienciar la societat sobre la importància de garantir una protecció duradora del planeta i dels seus recursos naturals. Catalunya tindrà també el seu paper destacat, apagant entre les 21:00 - 24:00 hores els seus edificis més emblemàtics: a Manresa, l'oficina i Direcció de Zona del Passeig Pere III; a Terrassa la subseu de Rambla Egara; a Girona, l'oficina i Direcció de Zona, de la Pl. Marquès de Camps; i a Barcelona, la seu territorial situada a la pl. Antoni Maura.

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, celebrat avui dia 5 de juny, La Vela, l'emblemàtic edifici de Ciutat BBVA (Madrid), s'ha il·luminat de verd durant uns minuts al matí per després procedir a la seva apagada durant la resta del dia. A més, els empleats ubicats en aquesta seu poden assistir a diferents sessions de formació en la matèria, i comptaran amb la ponència de Joaquín Araujo, naturalista escriptor i ponent del projecte Aprendemos Juntos. També, i per ajudar a conscienciar els empleats, a l'arribar reben una xocolatina procedent de la Fundació Plant for the Planet que, a través d'aquest producte de comerç just, destina el 20% dels seus beneficis a plantar arbres a Mèxic.

A més de La Vela, a Madrid, i dels edificis de Barcelona, Terrassa, Girona i Manresa, al voltant de 40 immobles emblemàtics de BBVA s'uniran també a la celebració del Dia del Medi Ambient i s'apagaran simbòlicament entre les 21:00 - 24:00 hores. Amb aquesta acció, BBVA reflecteix el seu fidel compromís amb el medi ambient i reitera la necessitat de conscienciar la societat per aconseguir un canvi global que permeti enfrontar-se als diferents reptes mediambientals i socials dels propers anys. La seu de la Fundació BBVA a Madrid situada al carrer Recoletos 10 i la seu social del banc, situada a la Plaça Sant Nicolau a Bilbao, s'uniran també a aquesta iniciativa mundial.