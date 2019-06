El convent de Santa Clara munta una fira per acostar la seva fundació a la ciutat

La Fundació del Convent de Santa Clara obrirà dissabte les portes del monestir per acollir-hi la primera edició d'una fireta que té per objectiu acostar la ciutadania als projectes de la fundació i recaptar diners per a aquesta.

La fireta tindrà lloc de les 12 del migdia a les 10 de la nit. S'hi podrà tastar per primera vegada la Galeta del Convent, un producte preparat per la comunitat religiosa i un grup de voluntàries amb l'assessorament de professionals del sector de la pastisseria. Als jardins del convent hi haurà parades amb exposició i venda de treballs manuals que es produeixen diàriament i de forma artesana al taller del convent amb la implicació de voluntàries, usuàries i escolars de centres col·laboradors. En total, es posaran a la venda més de 150 articles. I hi haurà visites guiades al conjunt monàstic a les 12, les 4 i les 6, amb una durada d'uns 45 minuts. Les inscripcions es poden fer al correu electrònic info@fundaciódelconventdesantaclara.org i al telèfon 93 836 26 75.

Durant les 8 hores que estigui oberta la fireta, els visitants podran degustar diferents tastets i la paella d'arròs amb pollastre i conill fet per sor Lucia Caram, ànima de la fundació. A la tarda s'oferirà també una xocolatada. La música en viu tindrà diferents moments especialment rellevants. A la 1 del migdia actuaran Carles Ladrón de Guevara i Mercè Redorta. A les 5, Júlia Pérez Suaña, i a les 7 hi haurà demostració del Country Santpedor. A més a més, les famílies amb canalla petita podran fer ús de la pista poliesportiva que hi ha als jardins del convent manresà.