Un nord-americà fa corrent per primer cop els més de 650 quilòmetres del Camí Ignasià

La Cova de Manresa va tenir ahir a la tarda un visitant molt especial. Ariel Laguilles (Washington, 1978) hi va fer una visita després de completar corrent els més de 650 quilòmetres que separen Loiola i la capital del Bages, i que configuren el Camí Ignasià. És la primera persona que fa aquest recorregut corrent en el temps rècord de vuit dies. Exactament, en vuit dies, 12 hores i 45 minuts.

L'americà, que abans d'arribar a Manresa va fer parada a Montserrat, va començar la seva aventura el 27 de maig passat a Azpeitia. Fa vint anys que participa en curses, de manera que la preparació ja la duia incorporada. Durant el trajecte, al seu costat, ha tingut el suport logístic de Varsity Sports & Educational Tours, amb Agustin Oulton al capdavant. Ahir, Oulton va explicar a Regió7 que la idea és fer un documental de l'aventura de Laguilles i «fer-lo arribar a totes les escoles de jesuïtes del món, que apleguen més de 700.000 estudiants» per tal de promocionar el camí.



Molt més que una cursa

A banda de la superació personal que suposa per a Laguilles ser el primer a fer corrent el recorregut que va seguir sant Ignasi de Loiola l'any 1522 per arribar a Manresa, per a ell ha estat molt més, tenint en compte la seva estreta relació amb els jesuïtes. A Washington va estudiar a l'escola de secundària Gozanga College High School, on actualment presideix el departament de Llengües Modernes i és el segon entrenador de l'equip de cros. També va fer els seus estudis universitaris al Boston College dels jesuïtes, on es va especialitzar en Sociologia i Estudis Hispànics, i va ser voluntari amb ells a Managua (Nicaragua), on va ensenyar educació física i anglès. Va ser allà on va descobrir la passió per córrer i va convertir aquesta pràctica en part de la seva vida.

A la pàgina web Ignatian Run hi ha informació del repte de Laguilles i també s'hi poden fer donatius. La intenció dels impulsors és destinar-los a millorar la infraestructura del camí que segueix el trajecte que va fer el 1522 el fundador de la Companyia de Jesús, atès que la senyalització, sobretot als trams de fora de Catalunya i del País Basc, encara és insuficient i bastant millorable.