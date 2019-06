La PAHC denuncia un augment d'habitatges en mans de fons voltor

La PAHC Bages ha denunciat aquest dimecres al matí en roda de premsa un augment d'habitatges en mans de fons voltor a Manresa, que complica o impossibilita les negociacions en cas de desnonaments. Una vintena de membres de la plataforma s'han concentrat davant l'oficina del BBVA al passeig Pere III, per la «manca de resposta» de Divarian, immobiliària que gestiona pisos que fins ara eren propietat d'aquesta entitat bancària.

«Creiem que és el lloc legítim on exercir la nostra pressió. Volem un interlocutor i l'hem demanat però se'ns fa cas omís. Per això, vindrem aquí a protestar per tots els casos que ens arribin d'habitatges en mans de Divarian, el fons voltor del BBVA». Berni Sorinas, que ha parlat en nom de la PAHC, ha explicat que «cada cop són més les famílies que venen a les nostres assemblees perquè el seu pis ha passat a mans d'un fons voltor, que sovint té la seu a l'estranger i amb qui és molt difícil contactar-hi».

Precisament aquest és un dels motius, segons Sorinas, per «passar a l'ofensiva a Manresa contra els fons voltor, que s'han aprofitat del cementiri d'habitatge generat per la bombolla immobiliària per adquirir pisos a molt bon preu, apujar lloguers i fer fora els seus inquilins». Un d'aquests casos és el de Nadia Eljanani, que ha explicat la situació que viu la seva família, que ocupa un pis al carrer Magnet: «Em vaig veure obligada a ocupar. Primer vaig intentar negociar amb el BBVA per aconseguir un lloguer social, però després d'enviar un munt de papers em van denunciar i em van dir que havien venut l'immoble a Divarian. Hi vivim 4 famílies que estem ocupant. Divarian no vol negociar ni res i ara tinc una ordre de desnonament per l'1 de novembre».

Un altre cas és el del Tayeb i la seva família, que viuen al carrer Muntanya. Una estona abans de la roda de premsa de la PAHC s'ha conegut que el desnonament que tenien previst per a avui mateix a 2/4 de 12 del matí havia quedat aturat fins el 9 d'octubre. Sobre això, Sorinas ha volgut apuntar que «no penseu que els desnonaments s'aturen per voluntat de la legalitat, sinó per la pressió que fem des de la PAHC. Avui companyes nostres eren als jutjats a primera hora, i és gràcies a aquesta pressió que s'aturen alguns desnonaments».



Només un 0,92% d'habitatge públic



L'acte d'avui també ha servit per criticar públicament que «l'administració no ha fet res per augmentar el parc d'habitatge públic», que a Catalunya és només del 0,92% segons Sorinas, i «en lloc d'això ha entrat en joc un nou actor, pervers, els fons voltor. Estan fent que els lloguers s'apugin entre un 180 i un 190% i que moltes famílies hagin de marxar de casa seva». El portaveu de la PAHC ha sentenciat que l'escenari de la lluita per un habitatge digne està canviant i que «la batalla és ara contra els fons d'inversió», que representen la immobiliària més gran de l'Estat espanyol actualment, ha assegurat Sorinas.

Així mateix, ha criticat que les eines legals que fan servir els ajuntaments no són suficients. «Hem sentit durant la campanya electoral que Manresa ha de ser una ciutat amable, bonica. No ho podrà ser si no es resol el greu problema de l'habitatge, o sigui que a veure si des de l'Ajuntament es posen les piles», han afegit des de la PAHC.