Primàries Manresa diu que treballarà per la ciutat tot i no tenir regidor

Primàries Manresa admet que els resultats de les eleccions a l'ajuntament de Manresa no han estat els que volien, perquè s'han quedat a mig camí d'obtenir el 5% dels vots que és el llindar per aconseguir representació al consistori, però es compromet a representar les 792 persones que van votar la nostra candidatura.

A tot Catalunya, el moviment de Primàries ha obtingut 51.080 vots, 45 regidors en 21 municipis, 3 alcaldies i som força decisiva per la confecció de majories a 11 municipis.

Primàries considera que "s'ha fet molt bona feina en molt poc temps i el projecte ha estat implementat a Manresa amb pulcritud i rigor. Hem fet un esforç sincer i real per oferir-lo a tota la ciutat, tant si eren afiliats a partits convencionals, com si eren persones lliures. Les convocatòries d'assemblees, constitució del comitè electoral, organització de les primàries obertes i proclamació de la llista han estat dutes a terme amb transparència i radicalitat democràtica. Hem demostrat que es pot fer a la ciutat un procés autèntic de primàries. Allò que el Parlament de Catalunya ha estat incapaç de legislar d'ençà de la restauració democràtica postfranquista, nosaltres ho hem fet a Manresa, i s'ha fet a 121 municipis de Catalunya. Els ciutadans hem pres el poder i hem demostrat que si es vol, es pot votar segons un sistema de llistes obertes".

Arribats al període de campanya electoral, Primàries explica que els han mancat principalment dos recursos: temps i referent als mitjans de comunicació. "Les persones que formem part de la candidatura hem fet tot el possible per estar presents a la ciutat, parlar i escoltar els nostres veïns, aprofitar la potència de les xarxes socials, i estar presents als mitjans de la ciutat i als actes locals. Malgrat que el projecte de Primàries ha estat per a nosaltres la prioritat número 1 durant els darrers mesos, no hem pogut fer-nos conèixer per un gran gruix de votants que estan poc polititzats i que tendeixen a votar per inèrcies i a ensenyes polítiques amb més trajectòria. I aquesta ha estat també la segona mancança: l'absència d'una marca consolidada nacional o d'un referent amb presència continuada als principals canals de TV, ràdio, premsa. De totes les candidatures que s'han presentat a Manresa, la nostra ha estat l'única que no tenia una referència mediàtica als grans mitjans de comunicació catalans o espanyols, públics o privats", expliquen.



Manca de suport de l'ANC

Esmenten també "l'absència d'un suport explícit per part de l'ANC". El projecte de fer Primàries obertes a tota ciutadania per elaborar llistes unitàries de l'independentisme de cara a les eleccions municipals va ser una de les accions estratègiques que l'assemblea va liderar des de l'estiu de 2018 i fins a la celebració de les votacions de candidats entre el febrer i el març de 2019. "No obstant, en un moviment intern decebedor, que a manca de més informació atribuïm a pressions dels partits, la pròpia ANC es va abstenir de donar suport a les candidatures resultants".

Malgrat aquests fets adversos, a Manresa han obtingut el suport de 792 votants. Creuen que s'explica per tres principals motius. "En primer lloc, perquè a Manresa hi ha moltes persones i col·lectius que se senten disgustades amb l'acció (o inacció) de l'ajuntament i cerquen una nova manera de fer política, més propera a les persones, que les escolti i les tingui presents en la presa de decisions. El nostre missatge d'apoderament democràtic ha il·lusionat aquests perfils".

En segon lloc, afirmen, perquè a Manresa hi ha persones que han entès que aquestes eleccions tenien una lectura també en clau de país, i que no podem defallir en el projecte de la independència de Catalunya. "Aquest concepte ha estat totalment absent de les formacions pretesament republicanes, que han aconseguit adormir el debat parlant de gestions passades, lluitant per atribuir-se'n els suposats èxits, i abordant de forma supèrflua i tangencial els grans problemes de la ciutat (envelliment, "auto-gentrificació", decadència comercial, cohesió social, mobilitat interna i externa...). Primàries diu que ha procurat mantenir viva la lluita per la independència relacionant les nostres accions i propostes locals en el marc d'aquest objectiu comú: la república catalana.

En tercer lloc, "pensem que un nombre de votants ha escollit Primàries per ser una candidatura formada per persones il·lusionades, lluitadores, empàtiques i amb trajectòries acreditades de servei a la ciutat i a l'activisme cívic i polític: gent del poble que parla amb el poble. El bloc humà que ha anat relligant el mètode de Primàries ha estat capaç d'atreure i engrescar de nou manresans amb la seva ciutat".

La fortmació anuncia l'obertura d'un temps de reorganització del moviment de Primàries tant a nivell nacional com a Manresa.

Les persones involucrades en el projecte "mantenim el nostre compromís amb els reptes globals, de la ciutat i del país, i seguirem treballant per fer política des del lloc que ens ocupa. Serem actius i propositius, ajustant-nos a les possibilitats que la manca de representació al consistori ens ofereixen, però sense renunciar a tenir una veu clara i forta a Manresa. Apreciem tots els vots rebuts, els agraïm profundament perquè som conscients que cadascun d'ells és una llavor de canvi que s'ha plantat i que hem de fer créixer. Primàries Manresa ens fem responsables d'aquests vots i treballarem colze a colze amb tothom per transformar la nostra ciutat, afavorir l'apoderament democràtic dels manresans i per la llibertat del nostre país".