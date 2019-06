Sant Joan de Déu inicia les obres per fer la unitat docent on es formaran futurs metges

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa es prepara per acollir a partir del pròxim setembre la Unitat Docent de la facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). 45 alumnes iniciaran el tercer curs de la primera promoció de la facultat de Medicina de Vic i Manresa a la capital del Bages. També faran pràctiques a diferents centres assistencials de la Catalunya central fins a convertir-se en metges. Quan es completi el cicle d'aquí a quatre cursos, el grau dura sis anys, Sant Joan de Déu tindrà 180 estudiants. A Vic, on ja es fa primer i segon, n'hi haurà 180 més.

Aquesta setmana han començat les obres per habilitar les aules de la unitat docent. És un projecte de 400.000 euros que assumeix la facultat. Ocuparà un espai d'uns 500 metres quadrats a les antigues urgències de l'edifici històric de Sant Joan de Déu. Suposarà, també, la desaparició del vestíbul de la part vella per on han arribat a passar milers de persones. Va deixar de ser lloc de pas obligat quan es va posar en marxa la part nova de l'hospital.

Mentre durin les obres els circuits d'accés a l'edifici històric canviaran. Per anar als serveis i a les plantes d'hospitalització d'aquest bloc, com Pediatria, l'àrea d'Oncologia o bé Hemodiàlisi, caldrà passar per un passadís de la planta 0 que hi ha després del punt d'informació de la part nova.

La posada en marxa de la unitat docent suposa l'inici del desplegament dels estudis de Medicina al territori, tot i que els alumnes de primer i segon ja han fet simulació clínica a la Fundació Universitària del Bages.

El metge de la Fundació Althaia Jordi Aligué ha estat nomenat coordinador de la unitat. Explica que a primer i segon les assignatures «són les bases de la medicina com fisiologia, anatomia o microbiologia». A partir de tercer curs és «quan realment els alumnes comencen a iniciar-se en la medicina clínica i assistencial». Les assignatures de tercer seran exploració i pràctica clínica, cardiologia, hemato-oncologia, nefrologia i urologia i digestiu.

Les classes teòriques es faran a Sant Joan de Déu, que es reforça com a institució universitària. I les pràctiques a hospitals i a equips d'atenció primària del territori. El model pedagògic de la facultat de Medicina de la UVic-UCC «no es basa tan en la teoria i les classes magistrals, que també, sinó que dóna molta importància a formats a base de casos clínics, tallers i simulacions», explica Aligué. En aquest model les pràctiques són fonamentals. Se'n faran a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, la Fundació Sant Andreu Salut, a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, al Sant Joan de Déu de Martorell, l'Hospital de la Cerdanya i també a centres de primària de Manresa i comarca.