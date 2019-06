El comerç històric de Manresa es fa llegir

Manresa va ser una ciutat pionera a Catalunya a l'hora d'incloure al catàleg de protecció del patrimoni alguns comerços històrics. Aquesta iniciativa per donar-los el valor que mereixen ara ha tingut una segona part amb la publicació d'un opuscle que parla d'una trentena de comerços emblemàtics del Centre Històric. És una iniciativa del Comissionat del Centre Històric i se n'han editat 3.000 exemplars. Ahir a la tarda se'n va fer la presentació a l'Espai 1522, amb la presència de l'autor, l'historiador manresà i col·laborador habitual d'aquest diari, Francesc Comas, i d'Antoni Esteve, propietari de la farmàcia Esteve, mecenes de la publicació.

El llibret, que es podrà trobar a l'oficina de turisme, als centres culturals municipals i als comerços que hi apareixen, té un precedent. El dia 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, es va estrenar un recorregut guiat per Comas per aquests negocis que va omplir les quatre sessions que se'n va fer. L'opuscle recull la base documental d'aquell recorregut, que, de moment, no entrarà a formar part de l'oferta de visites guiades de l'oficina de turisme. Ahir, les persones que van assistir a la presentació –una vintena– van poder gaudir d'un tast de l'esmentada visita començant i acabant per una farmàcia, la Riu del carrer del Born i l'Esteve de la Plana de l'Om.

Pere Gassó, Comissionat del Centre Històric,va fer els agraïments pertinents a les persones i associacions de comerciants que han col·laborat en la iniciativa, que va definir com una eina per fer lluir el valor del comerç de la ciutat, que és un dels aspectes que li dona més personalitat.

Les truites de Ca l'Amat

Comas es va encarregar de resumir el contingut de la publicació Comerços emblemàtics al Centre Històric de Manresa, en què no es va descuidar de combinar el rigor històric amb les anècdotes curioses. Va explicar, per exemple, que el fet que el comerç arrelés en uns carrers i no en d'altres s'ha de buscar en un fet tan simple com ara que eren els vials que servien per anar d'un mercat a l'altre. Va parlar de la fama de les truites de Ca l'Amat, un dels negocis que va fer prosperar l'arribada del ferrocarril, i va destacar la riquesa que molts dels establiments dels quals fa esment passen per la quarta, la cinquena o la sisena generació.

Per complementar l'objectiu de difusió de l'opuscle, l'historiador va suggerir que els comerços que inclou facin constar a la façana, amb una mateixa tipografia, quin any van obrir i també un logotip conforme són «Comerços emblemàtics de la ciutat».

Agafant el fil del tema generacional, Antoni Esteve va explicar que ells, la farmàcia Esteve –de la qual va néixer el grup químic farmacèutic Esteve–, ja passen per la setena, i que quan va proposar al seu pare, que va morir fa un parell de mesos, fer el mecenatge de la publicació, aquest va contestar sense pensar-s'ho, «Toni, endavant», i «al pare l'hi hauria agradat». De fet, Esteve va manifestar que estava convençut que si ho haguessin demanat al pare del seu avi, hauria respost el mateix.

Esteve va celebrar la iniciativa i va insistir en la importància que els valors que van fer néixer i han fet sobreviure els negocis històrics de la publicació que es presentava ahir puguin ser una font d'inspiració per als més joves.

I les braves del bar Vicente

L'alcalde en funcions, Valentí Junyent, va cloure l'acte desitjant que l'opuscle ajudi a aconseguir que els negocis en actiu que hi surten continuïn donant vida al Centre Històric. Per aconseguir-ho, però, va recordar, cal anar-hi. Com Comas, ell també va voler tibar d'anècdota i, per demostrar la importància que tenen en la vida de cadascú els llocs on anem a comprar o a beure, va explicar que en una trobada que havia mantingut recentment amb un grup de persones de la seva generació tots van recordar el bar Vicente i les seves braves . Seguidament, es va fer el tast de la visita guiada.