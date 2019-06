La companyia elèctrica Endesa es desvincula del tot del Centre Històric

De l'actual edifici de l'Anònima es va generar electricitat per primera vegada a Manresa l'any 1894. Va permetre encendre uns fanals a la plaça Major i a l'exterior del Carme. Des de llavors tot el complex, en ple Centre Històric de la ciutat, ha estat vinculat al món de l'energia elèctrica. Fins al 2014 va acollir la delegació d'Endesa a la Catalunya Central. Aquell mateix any es va traslladar a l'edifici de la Catalana, a la carretera que mena cap al barri del Xup, on manté la seva delegació de les comarques centrals.

Amb la venda del solar que la companyia encara conservava a la zona acaben 125 anys de vinculació de la companyia amb el centre de Manresa.

Quan Endesa va deixar l'Anònima va cedir la nau central i l'edifici de les oficines a l'Ajuntament de Manresa. Es va convertir en un equipament municipal que els darrers anys ha acollit diverses iniciatives culturals. La compa-nyia elèctrica, però, encara era propietària de 9.000 metres quadrats de sostre edificable. Al final del 2018, Endesa i l'Ajuntament van arribar a un acord mitjançant el qual el consistori va adquirir una part del solar per destinar-lo a espai públic. En total tindrà 4.500 metres quadrats, que equivalen a dues places Sant Domènec. Ahir, amb la compravenda del solar que quedava, Endesa deixa del tot el Centre Històric.

Per al responsable de patrimoni de la companyia, Antoni Colchero, «on abans hi havia oficines i magatzems ara hi haurà un espai definit per l'Anònima, reconvertit per fer-hi activitats culturals, l'edifici de la Mont Blanc i un gran espai públic obert que donarà més permeabilitat al Centre Històric. Per a nosaltres és un exemple de com donar valor a un emplaçament». Va voler especificar, però, que la companyia no ha marxat de Manresa.