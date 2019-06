La PAHC Bages denuncia un augment d'habitatges en mans de fons voltor

La PAHC Bages va denunciar ahir un augment d'habitatges en mans de fons voltor a Manresa, que «complica o impossibilita les negociacions» en cas de desnonaments. Una vintena de membres de la plataforma van ser a la roda de premsa que es va fer davant l'oficina del BBVA al passeig Pere III per la «manca de resposta» de Divarian, societat que gestiona pisos que eren propietat d'aquesta entitat bancària i que van ser venuts al fons d'inversió Cerberus l'octubre de l'any passat.

«Creiem que és el lloc legítim per exercir-hi la nostra pressió. Volem un interlocutor però se'ns fa cas omís. Per això, vindrem aquí a protestar per tots els casos que ens arribin de pisos en mans de Divarian». Berni Sorinas, que va parlar en nom de la PAHC, va explicar que «cada cop són més les famílies que venen a les nostres assemblees perquè el seu pis ha passat a mans d'un fons voltor, que sovint té la seu a l'estranger i amb qui és molt difícil contactar-hi».

Precisament aquest és un dels motius, segons Sorinas, per «passar a l'ofensiva contra els fons voltor, que s'han aprofitat del cementiri d'habitatge generat per la bombolla immobiliària». Un d'aquests casos és el de Nadia Eljanani, que ahir va explicar la situació que viu la seva família: «Em vaig veure obligada a ocupar un pis. Primer vaig intentar negociar amb el BBVA per aconseguir un lloguer social, però després d'enviar un munt de papers em van denunciar i em van dir que havien venut l'immoble a un fons d'inversió. Divarian no vol negociar i ara tinc una ordre de desnonament per a l'1 de novembre». Un altre cas és el del Tayeb i la seva família, que viuen al carrer Muntanya. Ahir a 2/4 de 12 era previst el seu desnonament, que va quedar ajornat fins al 9 d'octubre.

El BBVA se'n desvincula



Per la seva banda, el BBVA es va desvincular del cas que va motivar la protesta de la PAHC. En declaracions a aquest diari, fonts de l'empresa van puntualitzar que aquests pisos ja no són de BBVA, sinó de Cerberus, fons d'inversió amb seu a Nova York a qui BBVA va vendre l'any passat pràcticament tota la cartera immobiliària.