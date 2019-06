Els futurs pisos assistits de l'Anònima tenen demanda abans de comprar el solar

No hi ha data per a la construcció de la setantena de pisos assistits per a gent gran que la fundació que gestiona la residència Mont Blanc de Manresa pensa posar en marxa al complex de l'Anònima. Les obres no començaran fins a l'any vinent, però tot i així la fundació ha decidit obrir el període d'inscripció davant l'interès que ha generat el projecte. Hi va haver gent que s'hi va interessar coincidint amb la publicació de la notícia a Regió7, dimarts passat, abans fins i tot que la fundació fes efectiva la compra del terreny on hi haurà el bloc d'habitatges. El contracte de compravenda del solar de l'Anònima, propietat de la companyia elèctria Endesa, es va signar ahir.

Durant la signatura, el president de la Fundació Institució Benèfica Assistencial Manresana (IBAM), Joan Maria Estany, va explicar que «som una fundació modesta que té com a objectiu tenir cura de la gent gran. Per tancar el cercle de serveis faltaven habitatges de lloguer per a gent gran amb serveis», un buit que ara es vol cobrir. A Manresa no hi ha pisos assistits per a gent gran, amb serveis comuns les 24 hores del dia com consergeria o infermeria, i també ajudes per fer la compra, anar al metge o gestionar el subministrament de medicines.

Segons Estany, els darrers anys les residències d'avis han experimentat canvis importants. Abans hi anava gent que es podia valer per ella mateixa. «Això s'ha acabat. Quan venen aquí ho fan amb un grau mitjà o alt de dependència. Hi ha un buit entre estar-se a casa i anar a la residència». Els pisos i els serveis que s'hi prestaran estan pensats per a persones grans que «no estan tan greus perquè vagin a una residència, però que necessiten suport per viure a casa». Els pisos estaran pensats per a una o dues persones.

L'acord de compravenda el van signar el mateix Estany i els responsables de patrimoni d'Endesa, Antoni Colchero i Laura Guim. No van revelar l'import de l'operació perquè hi ha un contracte de confidencialitat. Però «el preu és molt raonable», va dir Estany. Per la seva part, Colchero va explicar que «no hi ha hagut cap problema per arribar a un acord. Nosaltres no hem volgut enriquir-nos i ells tenen marge per tirar endavant el seu projecte».

Un projecte que ara ha de passar per diversos tràmits administratius que haurien d'estar resolts abans de final d'any. El 2020 «es començarà a veure alguna cosa», els primers moviments per construir el nou edifici que podria quedar enllestit en un any i mig o dos, va dir Estany. Tampoc no va avançar el cost que tindrà l'operació. Va assegurar que els números s'han d'afinar. Sí que va dir que s'intentarà aconseguir ajudes públiques. El Pla Nacional d'Habitatge té una línia especial per a aquest tipus de projectes.