Robots amics i enemics a Manresa

La fascinació que generen els robots és el punt central de les activitats repartides en sis setmanes que han organitzat la UPC de Manresa i les biblioteques del Campus Universitari, de l'Ateneu les Bases i del Casino.

Temps de Robots ofereix un gresol de visions de la tecnologia en què hi caben un club de lectura sobre «Els androides somien xais elèctrics?», de Philip K. Dick; un cinefòrum sobre l'adaptació al cinema de la novel·la, el film Blade Runner, de Ridley Scott; un conte de contingut tecnològic i escenificat amb ajuda tecnològica, una exposició sobre descobriments tecnològics clau, un joc de pistes en què els robots han esdevingut una amenaça o una xerrada sobre els punts febles de la missatgeria instantània.

Aquestes i altres propostes van ser presentades ahir per la professora Rosa Giralt, de la UPC Manresa, Montserrat Méndez, directora de la Biblioteca del Campus Universitari; Neus Capdevila, directora de la Biblioteca Ateneu Les Bases, i les regidores Mercè Rosich i Anna Crespo.

Ho van fer envoltades d'un parell de robots, un enorme disc dur de 10 megues, un tub de raigs catòdics i una ràdio antiga que formen part de l'exposició Bits, Volts i Ones: La història de les TIC, que ofereix respostes a preguntes com quin aspecte tenien els primers robots? Com és possible comunicar-se amb un robot que és a Mart? Com ha evolucionat la intel·ligència de les màquines al llarg de la història?

L'exposició, que ja es pot veure a la Biblioteca del Campus de 2/4 de 9 del matí fins a les 10 de la nit, inclou una mostra de l'evolució de telèfons i ordinadors, des de les calculadores mecàniques fins als robots actuals per poder donar un cop d'ull a la història de la informàtica, l'electrònica i les comunicacions.

Després de Temps de Matemàtiques, de Minerals i Roques, de Química, toca el torn als robots, amb històries com la del conte d'una mare enginyera que crea un robot o les reflexions des de diferents punts de vista de les oportunitats i els perills de la tecnologia.