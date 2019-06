Èxit de participació en la jornada del Montepio per a la investigació del càncer infantil

Un nombrós públic va assistir ahir al vespre a la jornada per recaptar fons per a la lluita contra el càncer infantil que es va fer a l'Auditori del Montepio. La jornada va néixer com una iniciativa de la Federació de Penyes del FC Barcelona del Bages, Berguedà i Cerdanya, i de les Penyes Cor de Catalunya i Blaugrana de Manresa, per col·laborar amb l'hospital barceloní Sant Joan de Déu.

El Montepio es va implicar en l'organització d'aquest acte per fer visibles les dificultats que sorgeixen a l'hora d'investigar la cura del càncer infantil. La sessió va comptar amb la participació de Joan Azemar, pediatre de l'Equip d'Atenció Primària Sagrada Família de Manresa; Emma Perrier, de l'Obra Social d'Infància; Íngrid Benito, llicenciada en biologia i coordinadora de l'acte; a més d'emotius testimonis de familiars de nens que pateixen o han patit càncer.

Durant la jornada també es van vendre més de 200 "polseres Candela", un producte solidari que destina el 100% de la recaptació dels donatius que es fan a la investigació contra el càncer infantil. També es van sortejar diversos productes del Barça, com 2 samarretes de Leo Messi, pilotes, entrades per al Gamper i per al Museu, etc.