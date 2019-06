La instal·lació d'una nova terrassa al Passeig fa moure les cadires de la Rosita

L'Ajuntament de Manresa té previst instal·lar les cadires de la Rosita al primer tram del passeig Pere III els propers dies. Enguany, però, l'espai que ocupen es desplaçarà lleugerament cap a Crist Rei per la col·locació d'una nova terrassa en aquesta zona. En concret, es tracta de la terrassa de la gelateria Dolce Piacere, al carrer de Casanova.

De fet, des d'aquesta setmana ja es poden veure muntades 14 taules davant la façana del BBVA, protegides pels grans para-sols blancs que caracteritzen les ter-rasses del Passeig. Segons ha pogut saber aquest diari, aviat s'instal·laran 272 cadires, les mateixes que l'any passat, i s'allargarà l'espai que ocupen per la part superior. L'any passat, el segon que les cadires eren gratuïtes –també ho seran aquest estiu–, ja no se'n van col·locar en aquesta zona perquè hi havia la previsió que la gelateria pogués instal·lar-hi la seva terrassa, segons el consistori. Finalment, però, no s'hi va posar.

El llegat de Rosa Cases

Les típiques cadires verdes de ferro, segurament amb algunes interrupcions, han estat al Passeig entre la Pasqua i la tardor durant més de cent anys. El sogre de Rosa Cases, la Rosita, les va obtenir del que hauria estat el primer propietari, que les hi va donar com a pagament d'un deute. Quan va morir el seu sogre, van cuidar les cadires ella i el seu marit, i quan aquest va morir, ella sola. Cases va ser un dels personatges més coneguts de Manresa per regentar les cadires del Passeig durant 52 anys, fins al 2009, quan va deixar el negoci per problemes de salut. Al testament, va llegar les més de 430 cadires a l'Ajuntament, que va passar a gestionar-les el gener del 2017, quan va morir Cases. Des de llavors, les cadires són gratuïtes.