Meandre critica el «precari» manteniment del parc fluvial

L'entitat en defensa del patrimoni natural de Manresa i el seu entorn considera que la segona Festa del Riu, que es va celebrar el cap de setmana passat a la zona del Pont Nou, va posar en evidència el «precari» manteniment i la poca cura que es té de la riba del riu Cardener. Al mateix temps posa de manifest que l'èxit de la convocatòria va tornar a mostrar a la ciutadania el potencial del parc fluvial de la ciutat.

A través d'un comunicat, Meandre afirma que no s'entén «el nul manteniment del parc del Cardener durant la primavera», i encara menys que «quatre dies abans de la festa estigués encara tot per desbrossar». En opinió de l'entitat de defensa del medi ambient, aquest fet «va deslluir l'espai, les activitats i la imatge a causa de la pols i la impossibilitat d'espaiar les activitats al llarg de les dues ribes tot separant la música i el silenci». Per a Meandre, si el parc fluvial és una prioritat per als guanyadors de les eleccions municipals, cal començar per fer-hi un bon manteniment tot l'any.

També destaca, però, fets positius. Com per exemple que «hi hagi hagut voluntat política i popular de reivindicar aquest espai natural, que s'hagi fet des de la col·laboració pública i comunitària», que 5 regidories hagin confluït en una proposta des dels seus àmbits i que hi participessin més d'una trentena d'entitats.