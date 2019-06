Els pelegrins estrangers procedents del món jesuític mantenen viu el Camí Ignasià

Al Camí Ignasià, que va entrar en funcionament el 2011, li costa agafar embranzida. En relació amb el 2017, el 2018 només el van fer nou persones més. Cal destacar, però, que va ser el segon any que va tenir més de 400 pelegrins després del 2015, que va ser any jubilar. Encara més rellevant és la dada sobre les procedències. Mentre que en els recomptes anteriors al 2018, els pelegrins més nombrosos eren els d'Espanya i Catalunya, el 2018 el 75% dels que van fer la ruta eren estrangers. Sobretot, persones lligades al món jesuític, que, actualment, són les que l'estan mantenint viu.

L'augment de la presència de persones de fora de Catalunya i d'Espanya a la ruta impulsada per la Companyia de Jesús que ressegueix el trajecte que va fer sant Ignasi des de Loiola a Manresa el 1522 es constata en els gràfics de les procedències de les memòries anuals. En la suma del 2011, 2012 i 2013, del total de 356 pelegrins, el 60% eren de la península i el 39%, estrangers . El 2015, l'any en què se'n van comptabilitzar més (443), el 58,1% eren de la península i el 41,9% ja eren de la resta d'Europa i el món. El 2016, les procedències es van equilibrar encara més. El 55,3% de casa i el 44,6% de fora. L'any passat, però, hi va haver un salt extraordinari quant als orígens, amb l'esmentat 75% de persones de fora, fruit, sobretot, del fet que molts grups hi arriben de centres gestionats per la Companyia de Jesús a l'estranger. Aquests dies, per exemple, Josep Lluís Iriberri, director de l'Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, hi acompanyarà un grup de filipins i aquesta setmana l'ha fet corrent un americà (vegeu l'edició de dimecres).

Iriberri remarca que un dels principals obstacles amb què es troben per comptabilitzar correctament els pelegrins que fan la ruta és que no totes les persones que l'acaben passen pel Museu Comarcal de Manresa per recollir la credencial. Això, diu, explica la gran disparitat de xifres entre els que el comencen a Loiola i els que l'acaben a Manresa. S'hi ha d'afegir, a més a més, que no tots el fan sencer, perquè es requereix disposar d'un mes sencer. «Dividir l'experiència en diversos anys sembla ser una tendència que constatarem cada vegada més en el flux de pelegrins», remarca.

Pel que fa a altres temes a resoldre, cita el relatiu a l'allotjament, sobretot en punts concrets com els Monegres, a l'Aragó, i el del trasllat de les motxilles i oferir als pelegrins una restauració econòmica, amb menús senzills adaptats a ells i als seus horaris.

Tot i admetre que encara hi ha molt marge per millorar, es mostra optimista i anuncia per al 2019 molta activitat. «Només des de l'Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià s'organitzaran fins a vuit pelegrinatges amb grups internacionals, amb un global de 137 pelegrins, dels Estats Units, Austràlia, Singapur, Alemanya, Canadà i Colòmbia». Recorda que l'any passat l'oficina només va organitzar dos pelegrinatges.

El jesuïta demana paciència i recorda que el Camí de Sant Jaume la va tenir vint anys abans de recollir fruits.