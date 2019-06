Primàries Manresa reclama un govern d'unitat independentista a la ciutat

Primàries Manresa creu que a Manresa s'ha de formar un govern d'unitat independentista entre Esquerra, Junts per Manresa i Fem Manresa. Així ho ha comunicat a les tres formacions en una carta en la qual els hi demana generositat, obertura de mires i sentit d'estat. A més a més els hi suggereix que per facilitar les negociacions poden recórrer a entitats independentistes per fer de mediadors com l'ANC.

A través d'un comunicat Primàries Manresa fa una valoració global positiva per a l'independentisme dels resultats de les municipals. S'ha passat de 17.967 vots a les eleccions locals del 2015, als 22.289 vots a candidatures que es defineixen com a independentistes aquest 2019.

Aquesta xifra, recorda, s'acosta al sostre de 26.027 vots independentistes que hi va haver a les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017 a la ciutat de Manresa. Assegura que un dels principals objectius que s'havia marcat Primàries Manresa era el de mobilitzar el màxim de votant independentista que tradicionalment vota a les eleccions al Parlament però que no es mobilitza a les eleccions municipals. I això s'hauria assolit en part. Tot i així la plataforma no va aconseguir cap regidor.

Per a la candidatura ciutadana aquestes eleccions no es podien plantejar com unes eleccions municipals normals. Després de l'1-O i de la «repressió per part d'Espanya, els municipis no poden gestionar-se d'esquena a aquesta realitat». Un segon element que considera rellevant és «la decadència econòmica i política que viu la ciutat ja des de fa dècades», segons considera. Finalment té en compte que cadascuna de les candidatures independentistes va incrementar el nombre de vots absoluts. Per tot això, Primàries Manresa creu que la millor forma de govern per abordar la legislatura que comença és la d'un govern d'unitat independentista de ERC, Junts per Manresa i Fem Manresa.

Considera que un govern d'aquestes característiques tindria molts elements positius. En primer lloc hi donaria solidesa, ja que agruparia 19 dels 25 regidors del consistori, de manera que les decisions que prengués tindrien un amplíssim suport social. «Això donaria força a tots aquells canvis profunds que hauria de portar un govern local independentista».

Un segon element que hi sumaria és que es dugués a terme un increment de les relacions amb els municipis de la Catalunya Central, que són de colors diversos, la gran majoria dels quals governats per alguna de les tres forces que conformaria el govern. Això permetria a Manresa exercir la seva capitalitat vehiculant les demandes del territori davant les institucions supramunicipals. A més, «l'aposta per un govern d'unitat independentista hauria de servir perquè altres poblacions del país s'hi emmirallessin i repliquessin la iniciativa, de manera que es posessin les bases perquè arreu del territori hi hagués governs disposats a defensar la legislació emanada del Parlament de Catalunya».