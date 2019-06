El barri de la Sagrada Família clou les seves festes d'estiu avui i demà

L'Associació de Veïns de la Sagrada Família clou aquest cap de setmana les festes d'estiu, en què aquest any han col·laborat professionals i entitats com els Tabalers de Xàldiga, el Tossal del Coro, el Casal Cultural Dansaires Manresans, els Amics del Bages, Tal com Som, Jos Racero i Mijac.

Avui, a l'avinguda de Francesc Macià, a les 6 de la tarda, hi haurà torneig de bitlles catalanes pels Fusta i Ferro. A la mateixa hora i lloc es ballarà zumba amb la col·laboració del Nord de la Dona. Fins a les 8 del vespre hi haurà jocs inflables per als menuts organitzats pel Mijac Sagrada Família. Tot seguit, concert amb la Safa Band i, a les 10 de la nit, concert final de curs dels 50 anys del Mijac amb el grup The Papa's and the Popo's.

Demà, a 2/4 de 9 del matí, sortiran del carrer Penedès els participants a la caminada. El cap de setmana passat es va celebrar la primera part de les festes.