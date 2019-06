Jep Garcia es jubila i deixa el recuperat quiosc del Quimet

Quan Jep Garcia va recuperar la concessió del quiosc del Quimet, molta gent que el coneixia va tenir una alegria. L'havia portat durant 28 anys, en va perdre la concessió durant tres, i el 2016 la va tornar a aconseguir. Hi ha estat tres anys, però aquest estiu hi ha renunciat. Ara no és per cap tema de llicències sinó perquè ha decidit que ja és hora de retirar-se.

Aquesta setmana l'Ajuntament ha posat a licitació el contracte de la concessió administrativa del Quimet, situat davant del número 8 del passeig de Pere III per un termini de dos anys prorrogables anualment per un màxim de dos més. El cànon mínim anual de la concessió és de 14.000 euros i les ofertes es poden presentar fins al 4 de juliol. De moment, per tant, el quiosc, que porta el nom del pare del Jep i dels seus germans Quim (regidor del PSC en l'últim mandat), Pilar, Assun i Xevi, que dirigeixen el restaurant familiar Las Vegas, té la persiana abaixada. Ell els ajudarà fins a final d'any.