L'edifici dels 'Nobel' d'arquitectura per a Ampans a la Parada funcionarà el 2021

36 places de llars residència, 100 places de formació, 16 habitatges tutelats amb serveis comuns, un restaurant, una bugaderia, 47 llocs de treball directes i 15 d'indirectes. La inversió, 6,5 milions d'euros. La data prevista d'inici de l'activitat, el 2021. És el resum en xifres de la nova residència d'Ampans a Manresa, al solar de la Parada, entre el carrer de la Pau i el Camí Vell de Santpedor. Els destinataris seran persones i famílies amb fills amb discapacitat. Com ja va avançar Regió7, el signa el prestigiós bufet olotí RCR Arquitectes, guanyadors el 2017 del premi Pritzker, considerat el Nobel d'arquitectura. Avui, el mostrem en primícia.

El nou complex, que dotarà Manresa d'un edifici singular, té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuran i, alhora, facilitar la seva relació amb la ciutat apostant per una arquitectura que l'integri a l'entorn. Un exemple és que no només les plantes baixes tindran jardí, sinó totes, i que durant el dia tothom en podrà gaudir.

Ahir a la tarda, Rafael Aranda, soci d'RCR Arquitectes amb Carme Pigem i Ramon Vilalta, va presentar com serà el nou edifici en sengles sessions amb el patronat de la Fundació Ampans i el personal de la casa. D'altra banda, el 17 de maig passat, Ampans –representada pel seu president, Sebastià Catllà; el seu director, Toni Espinal; la directora de Serveis d'Atenció a les Persones, Janeta Camps, i Aranda– ja va presentar el projecte definitiu a l'Ajuntament, atès que el terreny on l'aixecarà és una cessió municipal per a 75 anys prorrogables a 15. Pel consistori hi van ser l'alcalde en funcions, Valentí Junyent, i el regidor d'Urbanisme i Llicències en funcions, Marc Aloy.



L'inici, de cara a la tardor

Ampans farà aquest mes la sol·licitud de llicència de les obres, amb la previsió d'iniciar-les de cara a la tardor. Segons l'entitat i RCR, «ens hem trobat per coproduir un projecte de futur amb una forta vocació social i de compromís amb les persones i la ciutat». Per a Aranda, el projecte els va «captivar per la capacitat de visió de l'entitat de com han de ser els serveis d'atenció a les persones i l'impacte que el disseny arquitectònic dels espais té per millorar la seva qualitat de vida». Un concepte nou, que trenca vells esquemes segregadors i que és fruit de l'experiència acumulada per Ampans durant més de 50 anys.

Amb La Parada, l'entitat donarà resposta a «l'extensa i urgent llista d'espera en habitatge» i «a l'acompliment del compromís de crear les millors condicions de vida per a la població amb discapacitat en situació d'envelliment». Ho farà amb un equipament sostenible distribuït en tres espais: llar residència (amb 24 places per a envelliment i 12 de residència), espai de formació (100 places) i espai comunitari (amb 8 habitatges individuals i 8 de dobles).

RCR Arquitectes, guardonats amb la Medalla d'Or de l'Acadèmia d'Arquitectura Francesa, el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat i l'esmentat Pritzker, que a l'Estat només ha guanyat un altre arquitecte (Rafael Moneo), han signat projectes molt diversos (museus, escoles, biblioteques, parcs, edificis d'oficines...) on destaca la seva capacitat per integrar l'0bra a l'entorn on es troba.