Uns 200 dels 330 inscrits inicien les proves per ser policia local a Manresa

Els candidats a les 10 places ofertes per l'Ajuntament minuts abans d'iniciar l'examen andrea izquierdo

Uns 200 aspirants a les 10 places d'agent de Policia Local que ofereix l'Ajuntament de Manresa van iniciar ahir el procés de selecció amb un examen psicotècnic al recinte del Vell Congost. Va destacar el nombre de dones inscrites a la convocatòria, 60, fet que, segons fonts policials, és fruit de la campanya impulsada per l'Ajuntament de Manresa amb la intenció d'aconseguir una igualtat de condicions en la selecció.

L'Ajuntament de la ciutat ofereix 10 places d'agent de Policia Local. Per accedir-hi, s'hi van inscriure 330 persones. L'assistència al primer examen del procés va ser de 200 candidats, i el cap de la Policia Local, Jordi Mora, ho defineix com a «molt satisfactori». En aquesta ocasió, la Policia ha ofert 7 places de lliure accés i 3 de mobilitat interna –és a dir, per a policies de qualsevol població que es vulguin traslladar.

Per la seva banda, el sotscap de la Policia Local, Miquel Martínez, defineix el perfil dels candidats com a home o dona d'entre 30 i 40 anys. A més, destaca l'increment de dones presentades a les oposicions manresanes envers les d'anys anteriors, «de 330 inscrits, 60 són dones», va puntualitzar.

Martínez també destaca la importància de la campanya realitzada pel consistori de Manresa envers la inclusió de la dona en el sector, i afegeix que «la promoció que hem realitzat ha arribat a la població».

Martínez també anima les dones a presentar-se a properes convocatòries que es facin, «busquem persones amb vocació, senzilles, amb bona fe i amb esperit de servei públic, és una feina que no té gènere».

Actualment, a la Policia Local de Manresa hi ha el 8% de dones, fet que ha motivat el consistori local a impulsar mesures perquè hi hagi un canvi de tendència.



La campanya per la igualtat

L'Ajuntament i la Policia Local van treballar conjuntament en una campanya perquè «el gènere femení no es cohibeixi a l'hora d'inscriure's a l'organisme policial solament per la seva condició», segons apunta Jordi Mora en declaracions a aquest diari. «Volem canviar la tendència, la policia no és un organisme solament d'homes», va afegir el cap de la Policia Local.

Enguany, l'Ajuntament ha previst al Pla d'Igualtat mesures per garantir la igualtat de condicions durant la selecció. Entre les novetats, es troba la incorporació a les bases del procés selectiu mesures que garanteixin l'equitat dins dels exàmens. Són exemples d'aquests canvis la possibilitat de fer proves a dones hospitalitzades a causa del part, mares lactants i embarassades.

Pel que fa a les places ofertes, Jordi Mora va explicar que es tracta d'una «convocatòria extraordinària causada per les jubilacions anticipades a causa del nou Reial Decret que redueix l'edat de jubilació dels agents de la Policia Local». Addicionalment, s'han previst 3 vacants per a l'any vinent, el que ha fet pujar a 10 el nombre de places disponibles. Segons explicava Mora, «s'ha assolit l'oferta més elevada de places que el cos ha obert mai».



L'examen

El psicotècnic amb una durada de 3 hores ha estat el primer repte per als aspirants. L'examen «és una bateria de proves aptitudinals formades per diferents proves on avaluem la intel·ligència i l'estat psicològic de cada candidat durant la prova, entre altres factors que poden incidir sobre la personalitat de les persones», segons explica el psicòleg Felip Pérez Lorca.

En la fase següent, els aptes hauran de superar una ronda d'entrevistes amb psicòlegs que precediran les proves físiques per als candidats de lliure accés.

D'altra banda, els aspirants de mobilitat interna seguiran un procés de selecció molt més ràpid i, precedint les entrevistes, se sotmetran a unes proves pràctiques. El procés de selecció finalitzarà a final de juliol, moment en el qual els candidats sabran si han aconseguit la plaça o no.