Creu Roja atendrà més de 150 infants i joves durant tot l'estiu

Creu Roja a Manresa atendrà més de 150 infants i joves de 3 a 17 anys durant tot l'estiu per donar continuïtat a l'atenció que ja hi presta durant el curs escolar i perquè les vacances d'estiu no suposin un buit en aquest tipus de serveis. Es tracta d'una iniciativa adreçada a nens i nenes que per la seva situació familiar i econòmica no podrien assumir el cost d'assistir a altres activitats d'estiu. S'oferiran més de 50 accions adaptades a cada grup d'edat i a les necessitats específiques de cada infant.

Creu Roja atén durant tot l'any infants i joves, especialment en risc d'exclusió social, a través dels seus projectes del centre obert Casal-Ot, la ludoteca Ludugurus i Joves Nucli Antic (JNA). A partir del 25 de juny i fins al 10 de setembre aquests espais mantindran i incrementaran la seva programació d'activitats. De fet, aquest cap de setmana infants i adolescents de JNA i del Casal-Ot aniran de colònies a Coma-ruga.

La ludoteca Ludugurus ha programat setmanes d'activitat amb jocs, tallers i esports, entre altres activitats. En aquesta ocasió estan pensades per a infants de 5 a 14 anys i es faran en horari de tarda «amb la finalitat de garantir el dret al joc que figura a la Declaració dels Drets dels Infants», segons Creu Roja a Manresa.

El projecte Joves del Nucli Antic desenvoluparà activitats dirigides a infants i joves de 12 a 16 anys. En aquest cas, es té en compte que a l'estiu és quan tenen més temps lliure. S'han programat sortides, jocs d'aigua i de taula, i tallers.

El centre obert Casal-Ot és un equipament socioeducatiu per a infants en risc social de 3 a 12 anys del Barri Antic de Manresa. A l'estiu programarà accions «perquè aquests infants puguin tenir l'oportunitat de gaudir d'activitats lúdiques i diverses, ja que s'atén famílies en situacions econòmiques complicades». Durant les vacances escolars hi haurà tallers, jocs a la ludoteca Ludugurus, sortides a la piscina i excursions.

Les activitats s'enfoquen perquè els infants i adolescents «adquireixin habilitats personals que els siguin útils, com anar amb bicicleta o aprendre a nedar». Segons Creu Roja, tots aquests projectes no serien possibles sense la participació de voluntaris.