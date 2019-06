Famílies de senglars entren a les finques

«Abans sembràvem el nostre hort particular amb cogombres, pebrots, melons i síndries», recorden Teòfil Nicolàs i M. Carme Francisco, veïns del barri Sol i Aire de Manresa, davant del terreny ara sense collita. Expliquen que cada vespre entren famílies de seglars a la seva finca que «destrossen l'hort i ens espanten». Es tracta d'una de les conseqüències de l'augment de la població de senglars arreu de Catalunya.

Una situació que s'estén a altres finques i conreus de la comarca que s'ha agreujat durant els últims mesos, segons apunta el coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart. No obstant, els veïns del barri Sol i Aire destaquen que se senten poc recolzats per part de l'administració. «Vivim en una zona protegida on la caça està prohibida i aquest fet complica l'adopció de mesures», asseguren.

El seu barri es troba en una zona rural de la ciutat i els porcs senglars s'endinsen a la finca amb facilitat. Recorden que fa quatre anys van començar a aparèixer de forma puntual, «però durant els últims mesos entren gairebé de forma diària grups de sis o set senglars». Tenen la sensació que cada vegada són més grossos i tenen menys por a l'hora d'acostar-se a les zones urbanes.

Davant d'aquesta situació, els dos veïns van optar per rodejar la finca amb una tanca de filferro «però la deformen per sota i poden entrar igual», lamenten. També van instal·lar un pastor elèctric que envolta el seu terreny i genera descàrregues elèctriques per evitar l'entrada dels senglars. «Però tampoc ha funcionat perquè encara ens els trobem enmig del jardí», ressalten.

Reclamen que l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat actuïn de forma conjunta per reduir la població de senglars. «Ens sentim desinformats sobre quines són les mesures legals que es poden emprendre en una zona protegida», comenten. Els dos veïns ja han alertat al consistori de la situació «però tenim la sensació que només actuaran si els porcs senglars ens acaben fent mal», lamenten.