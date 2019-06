Primàries Manresa manté el seu compromís amb la ciutat tot i no tenir regidor

Primàries Manresa ha admès que els resultats de les eleccions a l'Ajuntament de Manresa no han estat els que volien, perquè s'han quedat a mig camí d'obtenir el 5% dels vots, que és el llindar per aconseguir representació al consistori. Tot i així, els membres de la plataforma han assegurat que mantenen el seu compromís «amb els reptes globals de la ciutat i del país», i que continuaran treballant per representar les 792 persones que van votar la candidatura, que era encapçalada per Marc Olivé.

La plataforma ciutadana ha assegurat a través d'un comunicat que, tot i no tenir representació a l'Ajuntament de Manresa, «serem actius i propositius», i que no renuncien a «tenir una veu clara i forta a Manresa» per «transformar la ciutat, afavorir l'apoderament democràtic dels manresans i la llibertat del nostre país».

Primàries considera que ha fet una «bona feina» en poc temps. «Les convocatòries de les assemblees, la constitució del comitè electoral, l'organització de les primàries obertes i la proclamació de la llista han estat dutes a terme amb transparència i radicalitat democràtica». Segons la plataforma, això «demostra que es pot fer a la ciutat un procés autèntic de primàries».

Al mateix comunicat Primàries assegura que a l'hora de confeccionar el programa electoral els va faltar temps per completar i reforçar la proposta. Tot i així, consideren que és «de molt alt nivell, amb contingut ideològic i propostes detallades per a la ciutat en clau de país». De l'anàlisi de la campanya electoral arriben a la conclusió que els va faltar temps i ser referents als mitjans de comunicació.