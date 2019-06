Reclamen la dimissió del governador del Banc d'Espanya

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa demana la dimissió o el cessament del governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos. La petició la fan després que el màxim responsable del banc central estatal hagi fet unes declaracions en les quals va reclamar la reforma del sistema de pensions, que considera insostenible.

Recentment Hernández de Cos ha proposat, entre altres mesures, allargar més enllà dels 67 anys l'edat de jubilació, ha posat en dubte que s'hagin de revisar anualment les pensions d'acord amb l'IPC, ha plantejat lligar les pensions a l'esperança de vida (com més esperança, menys pensió, segons la plataforma) i ha proposat que la gent treballadora en actiu inverteixi en plans privats de pensions, de rendibilitat més que dubtosa i difícil d'invertir-hi amb els salaris actuals, en opinió de la plataforma.

Consideren que Hernández de Cos «ve a dir que molts pensionistes tenen el pis de propietat i això els estalvia de pagar lloguer o els terminis de la hipoteca, per tant les pensions actuals són suficients i les persones jubilades no ens podem queixar». Recorden que també es mostra contrari a apujar salaris, fomentar la contractació indefinida i que els treballadors i treballadores tinguin més protecció laboral.



Una actitud reprovable

Per a la plataforma, que el governador del Banc d'Espanya, «que cobra més de 186.000 euros anuals», faci aquestes propostes «tan negatives i injustes per a la població treballadora i pensionista ens sembla molt poc ètic i totalment reprovable». Asseguren que «sembla que ignori que 6 de cada 10 persones pensionistes, i especialment dones, tinguin pensions inferiors o molt inferiors als 800 euros mensuals».

Així mateix, la plataforma defensa que «el sistema públic de pensions és sostenible i millorable. És una qüestió de voluntat política i de voler afrontar els reptes econòmics, fiscals i socials amb la perspectiva de fer una societat més justa i solidària».

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran es concentra cada dilluns a les onze del matí a la plaça Major de Manresa des de l'octubre passat per reclamar unes pensions públiques dignes i millores socials, sobretot per a jubilats i gent gran. El proper dilluns hi tornarà. La convocatòria és a les 11 del matí davant l'edifici principal de l'Ajuntament de Manresa.