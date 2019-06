«Ni la tanca ni l'electricitat aturen els senglars»

«Abans sembràvem el nostre hort particular amb cogombres, pebrots, melons i síndries», recorden Teòfil Nicolàs i M. Carme Francisco, veïns del barri Sol i Aire de Manresa, davant del seu ter-reny sense collita. Expliquen que ja no poden plantar a causa de la presència de porcs senglars. «Cada vespre entren famílies de fins a set membres que destrossen l'hort i ens espanten». Es tracta d'una de les conseqüències de l'augment de la població d'aquesta espècie salvatge arreu de Catalunya.

Una situació que s'ha agreujat durant els últims mesos i que és habitual en altres finques i conreus de la comarca, segons apunta el coordinador d'Unió de Pagesos al Bages, Josep Guitart. No obstant, els veïns del barri Sol i Aire destaquen que no se senten acompanyats per part de l'administració. «Vivim en una zona protegida on la caça està prohibida i aquest fet complica l'adopció de mesures», asseguren.

El seu barri es troba en una zona rural de la ciutat i els porcs senglars s'endinsen a la finca amb facilitat. Recorden que, fa quatre anys, van començar a aparèixer de forma puntual, «però durant els últims mesos entren gairebé de forma diària grups de sis o set senglars». Remarquen que cada vegada són més grossos i tenen menys por a l'hora d'acostar-se a les zones urbanes.

Davant d'aquesta situació, els dos veïns van optar per envoltar la finca amb una tanca de filferro «però la deformen per sota i poden entrar igual», lamenten. També van decidir instal·lar un pastor elèctric que envolta el seu terreny i genera descàrregues per evitar l'entrada dels senglars. «Però tampoc funciona perquè encara ens els trobem al jardí», remarquen.

Reclamen que l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat actuïn de forma conjunta per reduir la població de senglars a la comarca. «Ens sentim desinformats sobre quines són les mesures legals que es poden emprendre en una zona protegida», comenten. Els dos veïns han explicat la situació al consistori «però tenim la sensació que només actuaran si ens acaben fent mal», lamenten.

El regidor en funcions d'entorn natural i participació de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, destaca que el consistori ha rebut queixes de diversos barris de la ciutat que posen de manifest els danys causats pels senglars. Remarca que, en el cas de les àrees protegides, l'Ajuntament és el responsable d'autoritzar les accions per reduir la població d'aquesta espècie salvatge.

Explica que una de les mesures més habituals, en aquests casos, «és l'ús d'una gàbia per encabir i traslladar els senglars». «Però al Bages només disposem d'una d'aquestes gàbies i la llista d'espera és llarga», assenyala. Segons Huguet, el «més eficaç és incentivar les mesures de prevenció a les finques com evitar deixar restes de menjar fora dels contenidors o la incorporació de tanques». Tot i així, els dos veïns del barri Sol i Aire sostenen que el cost d'un mur de contenció més consistent és elevat.

L'augment dels senglars

«La situació dels veïns del barri Sol i Aire de Manresa és la punta de l'iceberg», sosté Josep Guitart. Apunta que els motius principals d'aquest augment de la població dels senglars són l'abandonament dels camps de conreu, l'absència d'un depredador dels senglars i l'envelliment dels caçadors, «que cada cop estan més mal vistos». Destaca que si no s'adopten mesures polítiques, els senglars poden provocar la pèrdua de conreus agrícoles, afectacions sanitàries si encomanen malalties als ramats o amenaces a la seguretat física dels veïns.