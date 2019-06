La PAHC Bages pot aturar un desnonament previst al matí al carrer de Sant Bartomeu

La PAHC Bages ha anunciat aquest migdia de dilluns que s'ha ajornat fins al 22 de juliol el desnonament previst aquest matí al carrer de Sant Bartomeu número 39 de Manresa del Juan Carlos. Membres de la plataforma s'han concentrat a l'entrada de la casa ocupada on viu l'afectat una bona estona abans de les 12 del migdia, quan estava previst que hi arribés la comitiva judicial acompanyada per Mossos d'Esquadra, després de difondre per les xarxes que, via jutjats, no s'havia pogut aturar.

Finalment, cap a 2/4 d'1 del migdia, la plataforma ha fet l'anunci que el desnonament s'ha aturat fins al 22 de juliol.

Demà dimarts al matí n'hi havia previst un altre al carrer del Puigcardener, número 3. En aquest cas, l'afectada és una dona, Gloria Patricia. A diferència del d'avui, aquest s'ha pogut aturar al jutjat gràcies a l'informe social aportat per l'advocada de la dona.



Propietat del banc dolent



Segons informació de la PAHC, ambdós habitatges són propietat de la Sareb, coneguda com el banc dolent. Les mateixes fonts han insistit a destacar que el tema dels desnonaments s'ha cronificat, en el sentit que n'hi ha que s'han anunciat i aturat fins a cinc vegades, amb la pressió que això comporta per a la família afectada, que ha de fer i de desfer les maletes i les bosses diverses vegades, sempre amb la por al cos de quedar al carrer.

Les mateixes fonts recalquen que aquest problema, dramàtic per a qui el pateix, que no sembla tenir aturador i que és un punt negre per a qualsevol ciutat i un element d'enorme complexitat al qual han de fer front uns Serveis Socials sovint sobrepassats, és fruit de no tenir habitatge públic. Com a dada, aporten que, "a Europa, la mitjana de l'habitatge públic és del 21 o 22%", amb ciutats com Berlín que poden arribar a doblar aquesta xifra, mentre que a Manresa "no arriba a l'1%". El resultat és que persones que no poden pagar un lloguer acaben ocupant pisos buits.

Les fonts de la plataforma antidesnonaments retreuen a l'Ajuntament que no utilitzi la capacitat que té per multar els bancs amb pisos buits -que s'ha de dir que ja ha fet servir en més d'una ocasió- per multar la Sareb, la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària.

Aquesta societat anònima el que fa és gestionar actius transferits per les quatre entitats nacionalitzades (BFA- Bankia, Catalunya Banc, NCG Banc-Banc Gallego i Banc de València), i per les entitats en procés de reestructuració o de resolució segons el que preveu la Llei 9/2012 (Banc Mare Nostrum, CEISS, Caja3 i Liberbank). La Sareb està participada en un 55% per capital privat i en un 45% per capital públic a través del FROB.