El CAE celebra 35 anys amb una festa al Parc de Puigterrà

El CAE està de celebració i és per això, que el proper dissabte 15 de juny celebrarà una festa pels seus 35 anys.

Les activitats, que tindran lloc durant tota la jornada, començaran al matí, amb la Manresa Express, una cursa per parelles que s'inspira en el programa televisiu Pekin Express, adaptada i traslladada a Manresa, incorporant en un recorregut secret que s'ha de fer en el mínim temps possible, una sèrie de proves que combinen l'enginy, l'habilitat i la concentració. En aquesta edició hi participaran una quarantena de persones.

Les activitats continuaran a la tarda al Parc de Puigterrà, a partir de les 17 h s'hi realitzaran tallers i activitats familiars, inclòs un taller de dansa amb Tradiball Endansa. A partir de les 21 h hi haurà sopar popular i concerts amb Sèlia, Enter d'Altres i Arlet.

Puigterrà fest està organitzat pel CAE i la Fundació la Xarranca i compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.