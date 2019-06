L'Obra Social "la Caixa" dona suport a projectes culturals i festius a Manresa

L'Obra Social "la Caixa" ha refermat la seva col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa per donar suport a diverses activitats vinculades amb el projecte Manresa 2022, la Festa Major o fires i projectes culturals que se celebren a la ciutat. Ho han fet a través de tres convenis que han signat Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, juntament amb l'alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, i Joan Orriols, de l'Associació Manresa de Festa. En total, aquests convenis totalitzen una xifra de 45.500 euros.

A l'acte de signatura hi ha assistit també la regidora de Cultura en funcions, Anna Crespo; la regidora en funcions de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas; i en representació de CaixaBank, el director d'Institucions a la Direcció Territorial Catalunya; Joaquim Macià; el director d'Institucions a la Catalunya Central, Antoni Noguera; i la directora de l'Àrea de Negoci de Manresa, Montse Benítez.



Activitats festives, educatives i culturals

El primer dels convenis, signat entre Jaume Masana i l'alcalde de Manresa en funcions, preveu que l'Obra Social "la Caixa", faci una aportació de 22.000 euros que es dedicaran a la realització de les activitats del foment de la cultura com ara "L´Hora de Conte" a les Biblioteques, el cicle de xerrades Ignàgora 2018, el projecte educatiu Lotus, el torneig 3x3 de bàsquet del camí ignasià i el projecte "Manresa des d'una altra mirada" i altres projectes de ciutat.

El segon conveni l'ha signat també Jaume Masana i l'alcalde Valentí Junyent, en el qual l'Obra Social "la Caixa" fa una aportació de 16.500 euros per contribuir a finançar diverses activitats de caire cultural i social que es porten a terme durant l´any. Entre aquestes hi ha accions que s'emmarquen principalment en el projecte Manresa 2022, com les Jornades Gastronòmiques, el festival Sons del Camí i la Marxa del Pelegrí.

Finalment, Jaume Masana i Joan Orriols, president de l'Associació Manresa de Festa, han signat també el conveni de col·laboració pel qual l'entitat bancària fa una aportació de 7.000 euros a aquesta entitat, per col·laborar en el programa d'activitats de la Festa Major de Manresa.