El model de les ciutats del futur a Catalunya es debatrà a Manresa

Existeixen polítiques eficients per a la protecció de les espècies urbanes? Estan preparades, les ciutats, per afrontar l'envelliment demogràfic creixent? Preguntes com aquestes i moltes altres són les que es posaran, demà, damunt la taula dins la segona sessió de treball de l'Agenda Urbana de Catalunya. Tindrà lloc a la FUB i les respostes les donaran una colla d'experts en temes urbanístics, ambientals i d'inclusió.

L'Ajuntament de Manresa s'ha adherit a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya, impulsada per l'Assemblea Urbana de Catalunya, un òrgan format per administracions, societat civil i teixit productiu, que té per objectiu analitzar i debatre polítiques de sostenibilitat urbana per als propers anys. S'ha iniciat un procés participatiu per tirar endavant el projecte, i en aquest marc, Manresa acollirà demà la segona sessió de treball, mentre que la primera es va celebrar dijous passat a l'Hospitalet de Llobregat. En aquella trobada es va parlar d'economia verda i circular, cicle de l'aigua i energia sostenible.

Els tres blocs temàtics duraran una hora i mitja cadascun. Cadascun tindrà una representació de persones expertes (60 minuts) i un debat en grups reduïts de 15-20 persones a partir dels arguments desenvolupats en la part anterior (90 minuts). Es pot participar a tota la sessió (de 9 del matí a 2/4 de 7 de la tarda) o només a un dels tres blocs, limitats a 100 persones, mitjançant la inscripció prèvia a agendaurbana.cat.

En un acte al Palau de la Generalitat, que va tenir lloc el novembre passat amb l'assistència de l'Ajuntament, es va constituir l'Assemblea Urbana de Catalunya. En el seu marc, l'Ajuntament participa activament en els treballs que s'han engegat per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya, que es desenvolupa a través d'una comissió tècnica, a tres nivells: Generalitat, governs locals i ciutadania. Manresa forma part del grup motor de la comissió tècnica, en representació dels governs locals.

La gènesi de la creació d'aquest òrgan i de tots aquests treballs prové del fet que la Generalitat va participar en una cimera internacional de Nacions Unides a Quito, l'any 2016, en la qual va signar un memoràndum segons el qual es compromet a desenvolupar una Agenda Urbana de Catalunya. Per elaborar-la, es durà a terme un procés participatiu per identificar els principals reptes i per definir propostes i accions a l'entorn de les problemàtiques vinculades a la concentració urbana.