La promotora dels pisos de Concòrdia ja té la llicència d'obres i hi invertirà 13,7 milions

La promotora que construirà habitatges d'alt nivell al sector de la Concòrdia de Manresa, tal com va avançar Regió7 (vegeu edició del 16 d'abril), ja ha obtingut la llicència d'obres i els treballs d'edificació podrien arrencar de forma imminent. Fonts de l'empresa han assegurat que la previsió és iniciar les obres imminentment.

Metrovacesa, la promotora a la qual pertanyen les tres parcel·les que hi ha al carrer de la Concòrdia, per sota de la torre Vinyes, invertirà més de 13,7 milions d'euros en l'edificació dels primers 61 habitatges al solar que queda al costat de la llar d'infants La Ginesta. Segons Antxon Iriondo, director territorial de Metrovacesa a Catalunya i Balears, s'ha apostat per començar per aquesta parcel·la perquè «és la més propera a la zona residencial ja consolidada», en referència als blocs de pisos que hi ha darrere la UPC. La promoció porta per nom Residencial Mirador de Montserrat, per les excepcionals vistes de Montserrat que tindran bona part dels pisos.

El projecte, que signa l'estudi barceloní Trias de Bes Arquitectura, inclou la construcció de dos blocs de 7 plantes cada un, amb habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris distribuïts en dos edificis (un bloc lineal i una torre), zones verdes comunes, parc infantil i piscina. També es construirà un aparcament privat soterrat.

Els preus dels habitatges, que segons Antxon Iriondo es podrien començar a entregar a final de l'any vinent –ja que les obres tenen una durada prevista de 18 mesos–, van dels 145.000 als 271.000 euros sense IVA, i garatge i traster a part.



Pensant en la següent tongada

En un comunicat, la companyia destaca l'aposta per Catalunya i la resposta que fan «a la demanda d'habitatge d'obra nova de qualitat» que, segons consideren, hi ha a la capital del Bages.

El directiu de Metrovacesa ha explicat a aquest diari que l'empresa ja treballa en l'avantprojecte de la segona promoció de pisos que desenvoluparà al carrer de la Concòrdia. Si bé en la primera, que es començarà a construir entre el juny i el juliol, hi haurà 61 habitatges d'alt nivell, en la segona es té previst edificar-ne 74.

En total, doncs, Metrovacesa té sobre la taula la construcció de 135 habitatges a Manresa, el que suposa la primera gran promoció a la ciutat després de la crisi. I el projecte encara es pot ampliar amb una vuitantena d'habitatges més a l'última parcel·la del carrer Concòrdia –la que toca a l'antiga fàbrica Vinyes–, tot i que Antxon Iriondo apunta que «abans volem veure el desenvolupament comercial de les altres dues fornades de pisos».