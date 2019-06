Les cadires de la Rosita ja ocupen el seu tram al passeig de Pere III

Ahir es van instal·lar al passeig de Pere III les 272 cadires de la Rosita, d'ús gratuït i propietat de l'Ajuntament. Les populars cadires seran al tram habitual durant tot el període estival, si bé, com va explicar Regió7, s'han desplaçat lleugerament cap a Crist Rei per col·locar una nova terrassa d'una gelateria del carrer de Casanova. Nascuda a Solsona el 1928, Rosa Cases Trellisó, coneguda popularment com la «Rosita de les cadires», va morir el 25 de gener del 2017, als 88 anys. El 1956 es va casar amb Àngel Prat Cots, l'encarregat de les cadires del Passeig, que havia heretat del seu pare. La Rosita en va portar la gestió en solitari arran de la mort del seu marit, a final dels setanta, i fins a l'any 2010, quan, per motius d'edat i salut, va haver de deixar de fer-se'n càrrec directament. El primer estiu en va encarregar la gestió a Carme Canals, i des del juliol del 2012 al sastre senegalès Mbaye. Fa dos anys que són municipals i no cal pagar per seure-hi.