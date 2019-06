Convoquen una concentració a la plaça Major coincidint amb el final del judici al Suprem

Òmnium Cultural del Bages-Moianès, l'ANC i partits polítics i entitats sobiranistes han convocat per aquest dimecres a les 8 del vespre una concentració a la plaça Major de Manresa coincidint amb el final del judici del procés que se celebra al Tribunal Suprem.

A la plaça Major hi haurà senyal de ràdio per escoltar les intervencions dels acusats, que tenen el darrer torn de la paraula, en el cas que a l'hora de la concentració encara no s'hagi acabat la sessió. Després el judici quedarà vist per sentència.

A l'acte previst per aquest dimecres al vespre hi haurà tres parlaments. Per una banda un text consensuat a nivell nacional. També un d'Òmnium Bages-Moianès i un de l'Assemblea Nacional Catalana de Manresa.

Aquest dimecres hi haurà concentracions arreu del país coincidint amb el final del judici al procés independentista que es va iniciar fa 4 mesos i que ha constat de 52 sessions. El president del tribunal, Manuel Marchena, el declararà vist per sentència després que els darrers dies les defenses hagin presentat les seves conclusions i els acusats tinguin l'últim torn de paraula.

Els acusats que ho desitgin disposaran de 15 minuts cadascun per exposar qualsevol assumpte que considerin oportú i que creguin important de remarcar de cara a la deliberació dels magistrats.

A Manresa una desena d'entitats s'han sumat a un manifest de l'ANC de la capital del Bages «No al judici, l'autodeterminació no és delicte».