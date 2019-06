ERC posarà avui a votació de l'assemblea cedir l'alcaldia un any a Junts per Manresa

Imatge de la darrera trobada de militants a la seu d'ERC de Manresa per valorar els resultats electorals arxiu particular

La paraula més significativa del darrer posicionament públic d'ERC de Manresa va ser «generositat» (vegeu Regió7 de dissabte). Un terme que era una clau per obrir una porta fins ara tancada: la de l'alcaldia compartida de la ciutat. Segons ha pogut saber aquest diari, els negociadors republicans proposaran a l'assemblea convocada per a avui cedir durant un any l'alcaldia a Junts per Manresa.

Per llei l'alcaldia de Manresa és per a ERC durant 4 anys (vegeu diari d'ahir). Però compartir-la d'alguna forma ha planat en tot moment per les negociacions, perquè Junts per Manresa considera que una diferència de 10 vots suposa una situació d'empat tècnic que s'ha de gestionar.

Per a Esquerra, però, no hi ha empat tècnic sinó una primera i una segona força i compartir l'alcaldia es plantejarà a l'assemblea com un gest de generositat i, sobretot, de responsabilitat de cara a poder confeccionar un equip de govern fort, amb 16 regidors, que sigui capaç de tirar endavant, des del primer dia, les polítiques socials i nacionals que, des del seu punt de vista, considera que són necessàries per a la ciutat i el país.

Junts per Manresa, però, ha deixat clar que per 10 vots de diferència, o es lliga alguna fórmula d'alcaldia compartida o se'n van a l'oposició.

Per tal de desbloquejar les negociacions i malgrat que la llei donaria de facto l'alcaldia a Marc Aloy aquest dissabte, la formació republicana ha decidit posar al davant la consecució del màxim dels seus objectius.

Esquerra volia guanyar els comicis, tenir l'alcaldia i poder governar sense que al primer ple ja es trobés amb dificultats per aprovar les mesures proposades.

Amb la proposta que avui es portarà a votació es pot governar amb estabilitat i tenir l'alcaldia, malgrat que caldrà esperar un any.

En trobades a l'hotel 1948, reunions amb les respectives comissions negociadores, amb part d'elles o de tu a tu cara a cara o per telèfon, s'avança en la confecció d'un govern en què totes dues formacions tindran 8 regidors.

Avui, l'assemblea d'ERC donarà el mandat a l'executiva que hauran de seguir els negociadors republicans.

De moment, de reunions i contactes n'hi ha hagut cada dia. Coneixedors de les negociacions expliquen que les trobades han anat evolucionant favorablement i expressen el seu convenciment que poden acabar arribant a bon port si tothom cedeix.