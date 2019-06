Els estudiants de la Catalunya Central comencen la selectivitat amb un «fàcil» examen de castellà

Més fàcil del que esperaven i assequible. Així els ha semblat l'examen de Llengua i literatura castellana a la majoria d'estudiants de la Catalunya Central preguntats per aquest diari en la primera jornada de les proves de selectivitat.

A un quart d'11 el gruix d'alumnes que s'examinen a la UPC de Manresa ja havien sortit de l'aula i feien temps a les portes del centre fins al proper examen, a les 11, de Llengua i literatura catalana. Els comentaris coincidien que el de castellà "ens ha anat molt bé, era fàcil".

La majoria ha escollit l'opció B en lloc de l'A, que demanava fer un text argumentatiu i incloïa una pregunta tipus test i qüestions relacionades amb el llibre "Los niños tontos", d'Ana María Matute. L'opció A, en canvi, demanava fer un text descriptiu i les preguntes de literatura eren de "Segunda antología de la poesía española". Molt més complicat, comentaven.

Malgrat que pràcticament tots els preguntats asseguraven haver-se preparat bé, més que per a altres exàmens, i haver treballat molt tot el que sortia a examen durant el curs, hi havia una pregunta que els ha descol·locat. Havien de fer una frase (de màxim 20 paraules) que inclogués quatre elements segons la seva funció morfosintàctica i molts d'ells estaven convençuts d'haver-ne fallat algun.



Els alumnes que fan la 'sele' a Manresa arriben fins a 920



Un total de 920 alumnes faran a partir d'avui a Manresa les Proves d'Accés a la Universitat, les PAU, més conegudes amb el nom de sempre: la selectivitat. És la xifra més alta dels darrers 17 anys i supera per 23 els que es van examinar a la capital del Bages el 2018.

Les proves es faran a la UPC, on s'examinaran 476 alumnes i on hi ha dos dels quatre tribunals de Manresa, presidits per José Miguel Giménez i Anna Bonsfills; a la FUB, amb 207 alumnes, i un tribunal presidit per Montserrat Pons; i a l'IES Lacetània, on faran els exàmens 237 alumnes i on també hi ha un sol tribunal presidit per Josep Freixas.

Per les tres seus es repartiran 25 centres de Sant Fruitós de Bages, Bagà, Sallent, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Solsona, Navàs, Santpedor, Súria, Moià, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Artés, Puig-reig i Gironella.



A Catalunya també són més



A Catalunya, un total de 34.547 estudiants, 631 més que el 2018, s'han matriculat a les proves, que tindran lloc, en horari de matí i tarda, avui, demà i divendres. Dels alumnes matriculats, 28.383 són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 3.392 són estudiants de matrícula lliure (procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la seva nota o que només s'examinen d'assignatures de la fase específica); i 2.772 són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica.

Les PAU es divideixen en la fase general, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i l'específica, que és voluntària per a tots els perfils d'estudiants i serveix per apujar nota. En la general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir vinculada a les matèries comunes d'opció. Així, podran triar entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Per primera vegada, l'alumnat de la Val d'Aran, que s'examina a la Universitat de Lleida, disposarà d'enunciats d'examen redactats en llengua aranesa en la matèria d'Història. També per primer cop, l'alumnat del sistema educatiu andorrà que vulgui examinar-se de matèries de la fase específica per incrementar la nota d'accés en la fase d'admissió, farà els exàmens al tribunal de la Universitat de Lleida ubicat a la Seu.