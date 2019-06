La FUB inaugura el seu quart edifici i inverteix un milió a la Clínica Universitària

La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) invertirà un milió d'euros per recrear tots els espais possibles on pot treballar un professional de la salut. Des d'una consulta mèdica fins a un quiròfan totalment equipat, un box d'urgències i fins i tot un pis per simular una atenció domiciliària. El projecte es porta a terme a l'edifici de la Clínica Universitària per potenciar la metodologia docent de la simulació, una de les apostes de la FUB.

La segona planta de la Clínica Universitària s'ha hagut de buidar per poder tirar endavant aquest projecte. Ahir precisament es va inaugurar oficialment el complex de la FUB3, a l'antic escorxador, que és on s'ha traslladat part de l'activitat de la clínica, bàsicament els estudis i les aules teòrico-pràctiques de Fisioteràpia.

La metodologia basada en la simulació, que s'aplica a tots els graus, màsters i formació que es porta a terme a la FUB, el creixement del nombre d'estudiants i la implantació dels estudis de Medicina han fet decidir a la FUB tirar endavant aquest nou projecte. Abans, però, havia de tenir enllestida la FUB3. Coincidint amb les vacances d'estiu es durà a terme el gruix més important de les obres per tenir-ho tot a punt el nou curs acadèmic.

Fins ara la Clínica Universitària disposava de tres unitats de simulació: un bloc quirúrgic, una habitació d'un hospital i una consulta. A partir del curs vinent en tindrà vuit, explica la seva directora, Teresa Solé. Una habitació d'hospital que es millorarà; 2 boxs per a malalts crítics que pot ser una UCI, reanimació o urgències, i que a més a més una es pot reconvertir en sala de parts; un quiròfan nou; tres consultes polivalents i un pis per generar casos d'atenció domiciliària. Cada unitat d'aquestes consta de l'escenari en si, d'un espai annex d'observació i de reflexió posterior a la pràctica, i la sala de control on s'enregistren les imatges. També es podran condicionar altres espais com un mostrador d'atenció directa o zones d'espera.

Solé destaca que «en una única planta tindrem tots els escenaris possibles on pot treballar un professional de la salut». A més a més «també ens permetrà fer simulacions transversals on participin alumnes de diverses titulacions», com per exemple estudiants de Medicina i Infermeria. D'aquesta forma «no només poden aprendre a fer el que els toca, sinó també a coordinar-se amb altres professionals de la salut». Les vuit unitats de simulació poden funcionar simultàniament. A cada pràctica hi participen 15 estudiants com a màxim.

Pels espais de simulació de la FUB no tan sols hi passen estudiants de la fundació universitària i de la facultat de Medicina, sinó també professionals que fan formació continuada.