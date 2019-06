L'estrena oficial de la nova FUB3 posa en valor la recuperació del patrimoni

On ara hi ha l'edifici principal de la FUB3 abans era l'escorxador on se sacrificaven els porcs. Als vestidors del gimnàs que s'hi ha construït al costat hi havia les oficines del mateix escorxador, i el gimnàs mateix ocupa l'espai a l'aire lliure on hi havia els corrals. A la recepció es pagaven els burots, una mena d'impost per certs articles, sobretot queviures, que s'havien de pagar per entrar a la ciutat. Tot aquest complex és el que ha recuperat Manresa per fer créixer la universitat a la ciutat. El 2005 la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa ja va convertir la nau principal de l'escorxador en biblioteca universitària.

La recuperació del patrimoni de Manresa va ser un dels fets que es van destacar a la inauguració oficial de la FUB3, que es va fer ahir, tot i que va entrar en ple funcionament el febrer passat. La convocatòria anticipada de les eleccions generals del 28 d'abril i les posteriors municipals van trastocar els plans. La inauguració va tenir la presència de l'alcalde en funcions de Manresa, Valentí Junyent; la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; el rector de la UVic-UCC, Josep-Eladi Baños; i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez.

Després de visitar l'edifici la consellera Chacón va «celebrar l'excel·lència d'aquestes instal·lacions on es conjugen elements patrimonials». També va dir que es tracta d'un «projecte de ciutat però també de país. Cal vertebrar l'estructura de coneixement a nivell territorial. No només en criteris de proximitat que s'ofereix als estudiants, sinó que és una qüestió d'equilibri territorial».

A l'hora dels parlaments el director general de la FUB, Valentí Martínez, va explicar que l'ampliació respon a l'increment de l'activitat acadèmica, des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu. Va recordar que actualment la FUB té 3.000 alumnes.

El rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Josep-Eladi Baños, va afirmar que la FUB3 és una «mostra de la solidesa del projecte Campus Manresa» i també de la «bona decisió, malgrat algunes incomprensions, de l'acord federatiu entre Manresa i Vic que fa que la nostra universitat avanci en la bona direcció». Baños va dir que en el futur caldrà començar a pensar en fer nous estudis conjunts. «Necessitem una mica de temps, però és un desig en vista de l'excel·lent relació que existeix». Va posar com a exemple els estudis de Medicina, que el curs vinent tindrà unitats docents a Vic i a Manresa.

L'alcalde en funcions, Valentí Junyent, va destacar «la sensibilitat de la FUB» a l'hora de rehabilitar amb recursos propis l'edifici modernista. Va destacar que la FUB «és un actiu de ciutat», una universitat jove que ha crescut en «moments molt complicats».