Moments de tensió en un acord que es cou a foc lent

? La negociació ha passat del plantejament inicial d'Esquerra de l'alcaldia tots 4 anys a les seves mans a valorar diferents escenaris per dur la negociació a bon port.

Uns i altres admeten contínues negociacions orientades a configurar un govern que doni resposta als reptes de futur de la ciutat. El relat oficial parla de la cerca de consensos necessaris en el programa i en la gestió de les àrees, així com en el lideratge del govern, des de la responsabilitat de ser les forces més votades a les eleccions municipals. S'exposa que la prioritat és seguir transformant Manresa en positiu. Però no es parla de la forta tensió entre les dues formacions en alguns dels moments de la negociació o de la cruesa de quedar relegat per 10 vots i quines ferides pot causar tot això.