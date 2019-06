El projecte 'menjamòbils' de la UPC participa en un concurs d'àmbit europeu

El projecte de recuperació biològica de metalls de residus electrònics ideat i desenvolupat per un grup d'enginyers de la UPC de Manresa liderat per Toni Dorado, que aquest mateix any han rebut una ajuda de 100.000 euros per continuar avançant per fer el salt al mercat i han obtingut la patent a nivell estatal, és un del 200 finalistes dels guardons de l'àmbit d'Europa Regiostars Awards 2019.

El de la UPC és l'únic projecte català que ha arribat a aquesta fase i ho ha fet a proposta de la Generalitat i del ministeri d'Hisenda del Govern espanyol com a exemple dels fruits donats per una iniciativa desenvolupada amb fons europeus que suposa un bé per al seu territori.

Definida com «la competició anual que premia l'excel·lència i els nous enfocaments en el desenvolupament regional», els microorganismes menjamòbils de la UPC s'hi inclouen a la categoria 2.

Un jurat qualificat i independent triarà els cinc finalistes de cadascuna de les cinc categories. A banda, fins al 9 de juliol, tothom que ho vugui podrà dir que li agrada un projecte en concret a la pàgina web dels guardons. El que obtingui més suports rebrà com a premi que dues persones de l'equip responsable puguin assistir a la cerimònia dels premis a Brussel·les, el proper 9 de juliol, en la qual es donaran a conèixer els cinc finalistes de cada categoria. A partir d'aquesta data i fins al 9 de setembre es podrà tornar a votar el millor projecte. El gua-nyador del premi del públic de Regiostars 2019 serà el que obtingui el nombre combinat més alt d'agradaments i de vots. Aquest guanyador i els de les cinc categories triats pel jurat es donaran a conèixer en una cerimònia que tindrà lloc l'octubre a Brussel·les. Les persones que vulguin votar ho poden fer a l'enllaç https://ec.europa.eu/ regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ2.