Ampli suport de l'assemblea d'ERC perquè Junyent conservi l'alcaldia durant un any

Valentí Junyent agafarà dissabte, per tercer cop, la vara d'alcalde després que ahir a la nit l'assemblea d'Esquerra aprovés amb un 80% dels vots cedir l'alcaldia per un any a Junts per Manresa.

Ho farà gràcies al suport dels 8 regidors d'ERC més els 8 de Junts per Manresa en virtut d'un pacte que reserva l'alcaldia de la ciutat durant tres anys -a partir del juny del 2020- al candidat republicà Marc Aloy, guanyador dels comicis per un estret marge de 10 vots.

ERC va obrir definitivament la porta a desbloquejar les negociacions després de l'assemblea que va validar la proposta, realitzada per l'executiva, de cedir l'alcaldia durant un any a Valentí Junyent, el candidat de Junts per Manresa.

Amb la votació, l'assemblea faculta l'equip negociador a tancar un acord que, a banda de l'alcaldia, inclogui una proposta global en termes de distribució de les responsabilitats de govern, així com de la seva configuració i del seu funcionament.

La proposta va ser exposada pel candidat Marc Aloy, que va explicar que naixia de la necessitat de poder superar una situació de bloqueig de l'alcaldia en les negociacions.

Per a Esquerra, es tracta d'un gest de responsabilitat de cara a poder confeccionar un equip de govern fort, amb 16 regidors i regidores, que sigui capaç de tirar endavant, des del primer dia, els reptes i les polítiques socials que requereix Manresa, així com polítiques de caràcter nacional.

Després d'un debat amb molta participació que va durar més de dues hores, l'assemblea va valorar «posar al davant el projecte de ciutat i el bé comú» i va acceptar la proposta, feta per Aloy, per tal de poder arribar a aquest acord.

Amb aquest pas, Esquerra espera «desencallar les negociacions pensant en clau de futur, teixint complicitats des del primer dia i pensant també en la cohesió del nou equip de govern, que tindrà moltes cares noves», va afirmar Aloy.

Després de la votació, Aloy va agrair la feina feta per tot l'equip de campanya i el grup municipal i va assegurar que «aquesta decisió ens reforça com a formació política», fent referència a l'assemblearisme del partit.



Junts: «En favor de la ciutat»

Requerit per aquest diari, l'actual alcalde en funcions i futur batlle fins al juny del 2020, Valentí Ju-nyent, va valorar la decisió de l'assemblea d'ERC com «una solució en favor de la ciutat que permetrà disposar d'un govern compartit i estable els propers 4 anys».

Per a Junyent es tracta d'una fórmula que trasllada a l'arquitectura de govern municipal el resultat «de les eleccions que van donar més de 18.00 vots» a les dues formacions.

Junyent va assegurar que Junts per Manresa «agraeix la generositat d'ERC de cedir durant un any l'alcaldia» i, també, va voler posar en valor «que nosaltres haguem validat l'acord a partir de la generositat d'acceptar la combinació d'un any per a Junts per Manresa i tres per a Esquerra».

Cal recordar que el resultat definitiu de les eleccions municipals del 26 de maig a Manresa va ser de 9.119 vots per a ERC i 9.109 per a Junts per Manresa.

A l'actual entesa, que ha de cristal·litzar en la presentació d'un acord de govern i d'atribució de responsabilitats repartides entre ambdues forces, s'hi ha arribat després de superar una situació de bloqueig perquè Junts per Manresa considera que la victòria republicana per 10 vots suposa un empat tècnic que cal gestionar, mentre que els republicans entenen que per minsa que sigui la diferència hi ha una primera força i una segona. Al final, Junts conservarà l'alcaldia un any i, després, serà per a ERC fins al maig del 2023.